Universidad y Fundación Alimerka renuevan su colaboración para impulsar proyectos de interés social

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde y el presidente de la Fundación Alimerka, Antonio Blanco. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo y la Fundación Alimerka han firmado este viernes un nuevo convenio de colaboración que establece un marco general para desarrollar programas, proyectos y actividades de interés general, con especial atención a la comunidad universitaria y a su vínculo con las organizaciones e investigaciones vinculadas al tercer sector. El acuerdo renueva y refuerza la colaboración que ambas instituciones mantienen desde al año 2013.

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha destacado que este convenio refuerza la visión que ambas instituciones comparten de contribuir al bienestar de la sociedad asturiana. "La colaboración entre nuestra universidad y la Fundación Alimerka pone de manifiesto cómo el conocimiento y la acción conjunta pueden generar un beneficio directo para la sociedad, apoyando especialmente a las organizaciones del tercer sector que trabajan en favor de quienes más lo necesitan", ha subrayado el rector.

Por su parte, el director de la Fundación Alimerka, Antonio Blanco, ha indicado que esta firma permite reforzar una colaboración que se mantiene desde 2013 con la Universidad de Oviedo y, además, "acercar el trabajo que realizamos con las entidades del tercer sector a la comunidad universitaria, realizar nuevos proyectos de interés social y esto sin olvidar la línea de investigación especialmente centrada en el ámbito biosanitario".

Ha añadido, asimismo, que se trata de una colaboración muy significativa "por contar con el apoyo de una entidad del prestigio de la Universidad de Oviedo que nos va a permitir potenciar el trabajo que venimos realizando con las entidades sociales de nuestro entorno".

De acuerdo con el convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años, la Universidad de Oviedo se compromete, entre otros aspectos, a favorecer la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento, facilitando su participación en encuentros, jornadas o acciones formativas organizadas por la Fundación Alimerka.

Por su parte, la fundación se compromete también a apoyar el desarrollo y fomento de la investigación científica y técnica y a facilitar la formación del alumnado de la Universidad de Oviedo, con su participación e incorporación en programas de prácticas y acciones formativas dentro de los ámbitos de acción social, asistencia alimentaria, salud y/o discapacidad.