La Universidad incorpora a su herbario más de 1.600 pliegos micológicos donados por el naturalista Alberto Román

OVIEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Herbario FCO del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo ha incorporado a sus fondos los pliegos micológicos reunidos por el naturalista y micólogo afincado en Asturias, Alberto Román, a lo largo de toda una vida de trabajo de campo. La donación, compuesta por más de 1600 ejemplares, supone una valiosa contribución al patrimonio científico de la institución y al conocimiento de la biodiversidad fúngica del norte peninsular.

Los materiales donados recogen décadas de muestreo sistemático en toda Asturias e incluyen ejemplares cuidadosamente recolectados, identificados y documentados. Este conjunto constituye un testimonio único del estudio micológico desarrollado fuera del ámbito estrictamente académico, pero con un rigor y una constancia que le confieren un notable valor científico.

Con su integración en el Herbario FCO, los pliegos pasan a formar parte de una colección científica de referencia que custodia miles de ejemplares de plantas, hongos y otros organismos, y que desempeña un papel fundamental en la investigación, la docencia y la conservación de la biodiversidad. El tratamiento, catalogación y digitalización progresiva de estos materiales permitirá que estén disponibles para estudios taxonómicos, biogeográficos y de cambio global, así como para futuras generaciones de investigadores.

Esta incorporación refuerza la colaboración entre la comunidad científica y la sociedad, y pone de relieve la importancia de las colecciones biológicas como archivos de la biodiversidad. Además de su valor estrictamente taxonómico, los pliegos aportan información histórica sobre la distribución de especies, fenología y hábitats, datos especialmente relevantes en el actual contexto de transformación ambiental.

"Decidí donar mi colección porque las universidades son la verdadera cuna del conocimiento. Conozco personalmente la profesionalidad del personal de la Universidad de Oviedo y sé que garantizarán su conservación a largo plazo", señala el naturalista. "Estas muestras permiten estudiar y comparar ejemplares a nivel nacional e internacional.

Gracias a ellas se pueden realizar estudios genéticos y moleculares que no serían posibles sin tener los ejemplares físicamente", añade. "Me gustaría que quienes estudien estos ejemplares les pongan el mismo interés y pasión que les he puesto yo. Cada muestra es una parte del pasado y, quién sabe, también del futuro. Son seres vivos particulares, individuales y muy caprichosos, que enriquecen nuestro medio y nuestro conocimiento colectivo", concluye Román.