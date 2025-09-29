La Universidad de Oviedo accede al telescopio TTT del Observatorio del Teide gracias a un acuerdo con Light Bridges

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un acuerdo entre la Universidad de Oviedo y la empresa Light Bridges permitirá a investigadores asturianos acceder a la información proporcionada por el Two-meter Twin Telescope (TTT) del Observatorio del Teide, en Tenerife.

Según ha informado la Universidad en nota de prensa, el acceso al 'TTT' permitirá a los equipos de investigación disponer de datos de primer nivel para avanzar en líneas de investigación competitivas a escala internacional. También impulsará la creación del primer grupo de observación astronómica profesional en Asturias.

En el marco de este acuerdo, la consultora Vector Horizonte ha donado a la universidad Derechos de Tiempo de Observación (DTO) del 'TTT'. En opinión de la institución académica asturiana, la participación en el 'TTT', considerado una infraestructura científico-tecnológica singular, "fortalece la presencia de la Universidad de Oviedo en la gran ciencia, favorece la atracción de talento investigador y abre nuevas oportunidades de colaboración público- privada".

La llegada en 2024 de la investigadora Noemí Pinilla-Alonso a la Universidad de Oviedo ha supuesto un "importante impulso" para las ciencias planetarias en la institución académica. A los trabajos ya consolidados en el Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA), como la detección de exoplanetas o el estudio de los recursos lunares, se suma ahora la posibilidad de acceder a tiempo de observación en los telescopios de Canarias para investigar asteroides cercanos a la Tierra.

Noemí Pinilla-Alonso ha indicado que se trata de un campo de "gran relevancia" para la defensa planetaria, "como lo demuestra el trabajo conjunto de la NASA y la ESA en las últimas décadas".

Con este propósito, en mayo se celebró en la Facultad de Ciencias una escuela orientada a explotar el legado del telescopio de Arecibo, la mayor base de datos mundial de observaciones de radar de asteroides. La colaboración del ICTEA en esta línea comenzó hace cinco años gracias al contacto con la investigadora Pinilla-Alonso y su colaborador en el IAC, Javier Licandro, que facilitaron a dos estudiantes de doctorado del ICTEA datos del 'TTT'. Ahora, con la donación de tiempo de observación, los proyectos de los investigadores del ICTEA, como el estudio de asteroides metálicos o de asteroides binarios, podrán beneficiarse directamente de los telescopios ópticos de los observatorios canarios.