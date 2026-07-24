La Universidad de Oviedo acoge la 2ª edición del Campus Temple in Spain con 19 estudiantes y 3 profesores de Filadelfia. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha acogido durante este mes de julio la segunda edición del Campus Temple in Spain, un programa intensivo en el que participan 19 estudiantes y tres profesores de la Universidad de Temple, en Filadelfia (Estados Unidos), con el objetivo de mejorar su competencia en español y ampliar su formación académica mediante actividades docentes, culturales y científicas.

La institución académica asturiana ha explicado este viernes que la Universidad de Temple ha elegido por segundo año consecutivo a Oviedo como sede de este campus, que se desarrolla de forma paralela a los cursos internacionales que organiza la Universidad de Oviedo desde 2003.

La iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre ambas universidades, que permite al alumnado cursar asignaturas incluidas en los planes de estudio de la otra institución y reforzar el aprendizaje de idiomas. En el caso de la Universidad de Oviedo, la formación lingüística se canaliza a través de la Casa de las Lenguas.

El Campus Temple in Spain está dirigido a estudiantes con cualquier nivel de español y plantea una experiencia inmersiva adaptada a sus objetivos académicos. Además del aprendizaje del idioma, el programa incluye formación en comunicación y medios, innovación y creatividad y salud pública, impartida por profesorado de la universidad estadounidense desplazado a Asturias.

Como parte de la programación, la delegación del Rector para el Real Colegio Complutense en Harvard y para América del Norte ha organizado diversas visitas de carácter social, cultural y económico. El grupo ha conocido el MediaLab de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, la sede de la Radio y Televisión del Principado de Asturias (RTPA) y el Parque Científico y Tecnológico de Gijón, incluido el Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC).

Según la Universidad de Oviedo, estas actividades han permitido al alumnado conocer experiencias innovadoras, la colaboración entre la universidad y las empresas, así como el funcionamiento de medios de comunicación como la televisión autonómica.