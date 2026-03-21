La Universidad de Oviedo alerta de la falta de programas contra el tabaquismo en personas con discapacidad intelectual

Archivo - Una persona fumando, a 30 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

OVIEDO 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha presentado varios estudios que alertan de la falta de programas específicos para prevenir y tratar el tabaquismo y otras conductas adictivas en personas con discapacidad intelectual, un ámbito que, apunta la institución académica, "hasta ahora ha recibido escasa atención en la investigación y en las políticas de salud pública".

Los trabajos, publicados en revistas internacionales especializadas en discapacidad intelectual, adicciones y psicología clínica y de la salud, concluyen que el contexto familiar, social y profesional desempeña un papel clave tanto en el inicio como en el abandono del consumo de tabaco en este colectivo.

Las investigaciones revisan la evidencia disponible sobre el consumo de sustancias y el juego problemático, identifican qué intervenciones se han evaluado y cuáles han mostrado mayor eficacia, y constatan que el conocimiento sobre adicciones sin sustancia --como el juego, el uso problemático de internet o del móvil, los videojuegos o la pornografía-- en personas con discapacidad intelectual "sigue siendo muy limitado".

Dos de los estudios se centran específicamente en el tabaco, uno de los hábitos más frecuentes, y analizan los factores que influyen en su inicio y las dificultades que encuentran las personas con discapacidad intelectual cuando intentan dejar de fumar, a partir de entrevistas a usuarios, familiares y profesionales, que señalan, entre otras barreras, la falta de información sobre recursos y apoyos disponibles.

La investigadora de la Universidad de Oviedo Amalia Udeanu subraya que el contexto puede ser determinante tanto para el inicio como para el abandono del consumo y reivindica la necesidad de escuchar a las propias personas con discapacidad intelectual para diseñar intervenciones que realmente respondan a sus necesidades.

Los autores advierten de que muchas de las intervenciones existentes frente a las conductas adictivas no son accesibles para este colectivo o no han demostrado su eficacia en él, por lo que reclaman garantizar que los programas de prevención y tratamiento sean inclusivos, mejorar la formación de los profesionales y promover entornos que favorezcan estilos de vida saludables.

Según la investigadora principal del proyecto, Gloria García Fernández, estos trabajos contribuyen "a llenar un vacío" en el conocimiento científico y ponen de relieve que "la invisibilidad" de estas problemáticas ha limitado tanto la investigación como la intervención, por lo que considera prioritario avanzar en la accesibilidad de la prevención y trasladar la evidencia generada a los entornos reales donde viven las personas.

El equipo tiene en marcha el estudio final del proyecto e invita a personas con discapacidad intelectual que fuman, así como a familiares y profesionales que trabajan con ellas, a participar en una encuesta nacional en línea sobre tabaquismo y otras conductas adictivas, accesible a través de un formulario digital o del correo electrónico tabacdi@uniovi.es.

Los estudios se inscriben en un proyecto financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad (referencia 2023I056), en el que colaboran investigadores de la Universidad de Oviedo, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), la Universidad de Cantabria y Futuro Singular Córdoba.