La Universidad de Oviedo y FICYT crean la Cátedra de Cultura Científica

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo y el Principado de Asturias, a través la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (FICYT), han firmado este miércoles un convenio de colaboración para la creación de la Cátedra de Cultura Científica, cuyo principal propósito será fortalecer el vínculo entre ciencia y sociedad, impulsando la divulgación del conocimiento científico y la participación ciudadana en la ciencia asturiana.

La iniciativa busca consolidar un espacio académico y social de referencia para la promoción del pensamiento crítico, la comunicación responsable de la ciencia y la valoración pública de la investigación desarrollada en Asturias. Susana Luque, vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa de la Universidad de Oviedo, e Iván Aitor Lucas, presidente de FICYT y director general de Innovación, Investigación y Transformación digital del Principado de Asturias, han sido los encargados de rubricar el convenio de colaboración que establece las líneas de actuación de la nueva cátedra.

En el acto, celebrado en el Edificio Histórico de la institución académica, han estado también presentes el director de la cátedra, José Antonio López Cerezo, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia e integrante del grupo de investigación de Estudios Sociales de la Ciencia (CTS), y la directora de FICYT, Mercedes Díaz Somoano. La Cátedra de Cultura Científica promoverá programas y actividades de muy diversa naturaleza en torno a la difusión, la educación y el análisis social de la ciencia.

Entre sus líneas de trabajo destaca el estudio de la percepción de la sociedad asturiana de la ciencia y la tecnología que se desarrolla en la región. Además, destacan la organización de conferencias, talleres y jornadas de divulgación; el fomento de vocaciones científicas en el ámbito educativo y el impulso de estrategias para una comunicación ética y eficaz de la ciencia. Susana Luque, vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa, ha agradecido el compromiso de FICYT y el respaldo de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo para la puesta en marcha de esta Cátedra de Cultura Científica.

"Las cátedras son un ejemplo claro de cómo la cooperación institucional puede transformar el conocimiento en valor social. Esta iniciativa pretende analizar la percepción que la sociedad asturiana tiene de la ciencia y reforzar la intensa labor de divulgación que desarrolla la Universidad de Oviedo", ha apuntado.

Por su parte, el presidente de FICYT y director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas, ha destacado la importancia de esta iniciativa para acercar la ciencia a la sociedad, poner en valor los resultados de la investigación que se realiza en la región y favorecer las vocaciones científicas desde edades tempranas. "Uno de nuestros objetivos es fomentar el pensamiento crítico y combatir la desinformación, y para ello será fundamental el trabajo de esta cátedra", ha precisado.

Con una inversión de 120.000 euros durante cuatro años, la Cátedra se configura como un instrumento de cooperación entre la Universidad y la FICYT orientado al interés general, al servicio de una ciudadanía más informada, crítica y comprometida con el conocimiento científico.