Universidad de Oviedo y Hunosa se alían para impulsar la investigación y la formación en procesamiento de minerales

(I-D) Enrique Fernández, Presidente De Hunosa, E Ignacio Villaverde, Rector De La Universidad De Oviedo. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo y Hunosa han reforzado su colaboración en el ámbito de las materias primas, el procesamiento de minerales y la valorización de recursos con la firma de un acuerdo para la cesión de uso de diversos equipos científicos. Esta alianza permitirá poner dicha tecnología al servicio de la investigación, la formación avanzada y la transferencia de conocimiento en el complejo 'Batán Recovery', ubicado en Mieres.

El acuerdo ha sido suscrito por el rector de la institución académica, Ignacio Villaverde, y el presidente de Hunosa, Enrique Fernández, este jueves. Según informa la Universidad a través de una nota de prensa, la actuación se enmarca en una colaboración más amplia entre la compañía estatal y el Asturias Raw Materials Institute (ASRAM) -el instituto de materias primas de la Universidad-, orientada a generar nuevas capacidades científicas, tecnológicas y formativas en un sector estratégico para el Principado.

Mediante este convenio, el personal docente e investigador de la Universidad de Oviedo, así como el estudiantado que desarrolle trabajos académicos y proyectos de investigación, podrán seguir utilizando estos equipos con fines docentes y científicos. Por su parte, Hunosa asumirá las labores de conservación, mantenimiento y operación de las instalaciones.

Durante el acto de firma, el rector Ignacio Villaverde ha destacado que este acuerdo constituye una nueva muestra de la "estrecha relación" entre ambas entidades. "La cooperación entre la Universidad de Oviedo y Hunosa supone un ejemplo de la conexión con el sector productivo para fortalecer la investigación, la innovación y la formación especializada", ha señalado, incidiendo en que permitirá seguir generando oportunidades en un ámbito de gran relevancia para la comunidad.

Por su parte, el presidente de Hunosa, Enrique Fernández, ha hecho hincapié en que "tan importante es tener las instalaciones como el conocimiento para operar eficazmente con ellas". En este sentido, ha puesto en valor la aportación de la Universidad en materia de investigación y ha enmarcado esta alianza dentro del Programa Nacional de Exploración Minera, en el que la sociedad estatal "está llamada a desempeñar un papel relevante".

La incorporación de este equipamiento al complejo industrial 'Batán Recovery', dedicado a la revalorización de minerales, contribuirá a fortalecer la conexión entre la actividad investigadora universitaria y las necesidades del tejido productivo, favoreciendo el desarrollo de proyectos de I+D+i.