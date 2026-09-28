La Universidad de Oviedo identifica un amplio potencial para la participación de estudiantes en el voluntariadovolunta

Presentación del informe - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo cuenta con un amplio potencial para fortalecer la participación de su estudiantado en actividades de voluntariado. Esta es la principal conclusión del Estudio sobre Voluntariado Universitario en la Universidad de Oviedo (2025), presentado este lunes en el marco de la III Semana del Voluntariado de la institución académica.

El informe señala que el reto pasa ahora por facilitar el acceso a las oportunidades existentes, adaptar las modalidades de participación a la disponibilidad del alumnado y reforzar la conexión entre universidad y entidades sociales.

El estudio se ha presentado tras la apertura institucional del I Foro de Voluntariado Universitario Tejiendo Compromiso desde las Aulas, celebrado en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación.

En la apertura han participado el decano de la Facultad, Celestino Rodríguez Pérez; el presidente de la Plataforma del Voluntariado de Asturias, Jorge González Fuentes; la concejala delegada de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, María Velasco Muñiz; el director general de Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde Menéndez.

El informe analiza las percepciones, motivaciones y barreras del estudiantado y la experiencia y necesidades de las entidades colaboradoras. Para ello se contó con 238 estudiantes de distintas titulaciones de la Universidad de Oviedo y 41 entidades sociales y sociosanitarias. La investigación combina metodología cuantitativa y cualitativa y recoge información obtenida entre septiembre y noviembre de 2025.

Uno de los principales resultados es que existe una disposición favorable hacia el voluntariado y una clara orientación hacia el compromiso social. Entre las principales motivaciones que el alumnado señala para participar figura, en primer lugar, la posibilidad de contribuir a una causa social, ambiental o comunitaria relevante, con 188 menciones.

También destacan la adquisición de experiencia prelaboral, el desarrollo de habilidades y competencias transversales y el reconocimiento de las capacidades adquiridas. El estudio muestra asimismo que el voluntariado se percibe como una experiencia de aprendizaje y desarrollo personal.

El aprendizaje y desarrollo personal es la expectativa más citada por el estudiantado, seguida de la posibilidad de adquirir experiencia práctica, obtener reconocimiento o certificación de las competencias adquiridas y comprender mejor otras realidades sociales, comunitarias y ambientales.

Las entidades colaboradoras también valoran positivamente la incorporación de estudiantes universitarios. El informe recoge que destacan especialmente su energía, motivación, entusiasmo, creatividad y capacidad para aportar nuevas ideas y perspectivas. Además, el voluntariado universitario permite reforzar recursos, acercar las entidades a la comunidad universitaria y favorecer experiencias de aprendizaje mutuo.

El estudio identifica, al mismo tiempo, varios ámbitos en los que existe margen para seguir avanzando. De los 238 estudiantes participantes, 80 -el 33,6 %- habían participado en alguna actividad de voluntariado durante los doce meses anteriores, mientras que 158, el 66,4 %, señalaron que no lo habían hecho. Entre quienes no participaron, la falta de tiempo fue la razón más frecuente, con 106 menciones, seguida de la incompatibilidad con las responsabilidades académicas o laborales, con 72, y del desconocimiento de las oportunidades disponibles, con 68.

Estos resultados se plantean como una oportunidad para mejorar la comunicación, la flexibilidad y la integración del voluntariado en la experiencia universitaria. El estudio propone facilitar modalidades compatibles con la disponibilidad real del alumnado -la mayor parte de quienes ya participan dedica entre una y cinco horas semanales-, reforzar la información y avanzar en el reconocimiento académico y competencial de estas experiencias. Uno de los principales retos identificados es el conocimiento del Espacio Solidario de la Universidad de Oviedo.

Más de la mitad del estudiantado encuestado afirma no conocerlo y el 68,9 % desconoce su función como intermediario entre estudiantes y entidades de voluntariado. Además, el 97,9 % declara no haber utilizado sus servicios. El propio informe interpreta estos datos como una oportunidad para reforzar la comunicación y difusión de los servicios existentes.

INTERESES DEL ESTUDIANTADO

La investigación apunta también a una coincidencia entre los intereses del alumnado y las posibilidades que ofrece el tejido asociativo. Entre las causas que más interesan al estudiantado figuran la educación, la igualdad de género, el apoyo a personas mayores o vulnerables, la protección ambiental y la defensa de los animales y el apoyo a personas con discapacidad.

Las entidades, por su parte, desarrollan principalmente su actividad en ámbitos sociales, educativos y sanitarios. La experiencia de las entidades ofrece además una base sobre la que seguir construyendo. El 87,8 % de las organizaciones participantes señala haber contado en algún momento con estudiantes universitarios como voluntarios, y el informe recoge que la mayoría dispone de capacidad para acoger entre tres y cinco estudiantes de forma simultánea.

La valoración media de la experiencia se sitúa en 2,86 puntos sobre 5, un resultado que el estudio interpreta como una experiencia mayoritariamente positiva, pero con margen de mejora en aspectos como la coordinación, el acompañamiento y la adecuación de expectativas. A partir de estos resultados, el estudio identifica cinco líneas estratégicas prioritarias: fortalecer la comunicación institucional del Espacio Solidario; integrar el voluntariado en el currículo académico; diseñar modalidades flexibles y adaptadas a la disponibilidad del estudiantado; reforzar la coordinación entre la universidad y las entidades, especialmente en la acogida y seguimiento; e impulsar la certificación de competencias vinculadas al voluntariado.

estudio ha sido elaborado en colaboración entre la Plataforma del Voluntariado de Asturias, la Red de Centros de Voluntariado y Participación Social y el Espacio Solidario de la Universidad de Oviedo.