La Universidad de Oviedo impulsa un nuevo modelo de innovación con el espacio como nueva apuesta estratégica

Día de la Universidad en Fidma - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha defendido este lunes en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) un modelo de innovación basado en la especialización inteligente y organizado en torno a los grandes retos científicos, tecnológicos y sociales del siglo XXI.

Una estrategia que ya se traduce en la consolidación de nueve centros de conocimiento y que incorpora ahora el ámbito aeroespacial como nueva línea de desarrollo, con la que la institución aspira a ampliar sus capacidades de investigación y colaboración internacional.

Durante el acto institucional del Día de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, rector de la institución académica, ha destacado que esta estrategia se traduce también en la creación de nuevos centros de investigación y el impulso a proyectos internacionales que refuerzan el papel de la institución como agente de desarrollo para Asturias.

Villaverde ha concretado el modelo de innovación de la universidad pública asturiana en un acto que se ha dividido en dos partes. La primera, más institucional, ha contado con la presencia, además del rector, de Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Empleo e Industria, y Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón.

La segunda ha girado en torno a una mesa redonda sobre innovación, titulada Innovación como compromiso, no es magia, que ha sido moderada por Íñigo Ezquerra, director de Innovación Abierta de ArcelorMittal, y ha contado con la participación de cuatro docentes e investigadores de la institución académica.

El rector ha explicado que la Universidad de Oviedo ha desarrollado en los últimos años una Estrategia de Especialización Inteligente con un mapa de instrumentos y palancas cuyo objetivo es concentrar capacidades allí donde la institución puede aportar un mayor valor a Asturias y competir con éxito en los ámbitos nacional e internacional.

"Se trata de identificar aquellos ámbitos en los que podemos ser realmente diferenciales para generar conocimiento, atraer talento, colaborar con las empresas y contribuir a responder a los grandes desafíos de nuestro tiempo", ha señalado Villaverde.

El máximo responsable académico ha explicado que esta estrategia ha permitido consolidar áreas de especialización como el Hub de Energía, referente en transición energética; el Hub Azul, con la Cátedra Azul y llamado a desempeñar un papel protagonista en el desarrollo de la sociedad y la economía azul; y el Hub de Materias Primas y Recursos Naturales, plenamente alineado con una de las grandes prioridades industriales de Europa. La Universidad de Oviedo cuenta actualmente con nueve hubs, frente a los cuatro inicialmente previstos.

El rector ha destacado que se trata de un mapa "vivo, en permanente revisión", que permite concentrar capacidades y generar nuevas líneas de especialización en función de los grandes desafíos científicos, tecnológicos y sociales.

En este contexto, la Universidad de Oviedo cuenta con el Centro Universitario de Investigación y Desarrollo del Agua (CUIDA), que integra capacidades en ingeniería, ciencias ambientales y tecnologías del agua para impulsar la investigación y la innovación en torno al medio marino y la economía azul, con proyectos centrados, entre otros ámbitos, en la eliminación de microplásticos de ríos y mares.

También cuenta con el Asturias Raw Materials Institute (AsRaM), especializado en materias primas críticas, minería, metalurgia, economía circular y digitalización, cuyos investigadores han captado cerca de diez millones de euros en financiación competitiva durante los últimos cinco años.

Junto a ellos, el rector ha subrayado la evolución del Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial (Ceisia), ahora transformado en instituto universitario de investigación, al igual que el Indurot. Villaverde ha manifestado que la inteligencia artificial no plantea únicamente un desafío tecnológico, sino también "retos éticos, jurídicos, sociales e institucionales que una universidad pública tiene la responsabilidad de abordar".

"Probablemente esto es la innovación y esto, justo esto, es lo que hacemos las universidades públicas: diseñar el futuro, redefinir las reglas del juego y la vida, y hacerlo con responsabilidad y criterio", ha afirmado el rector en otro momento de su intervención. Villaverde ha defendido además una concepción de la innovación vinculada al compromiso y al servicio público. "Innovar, crear lo que nunca ha sido, es nuestra misión, y lo hacemos con compromiso: esto es, con vocación de servicio, responsabilidad y juicio crítico", ha señalado.

La Universidad de Oviedo trabaja ya para ampliar sus capacidades estratégicas con un futuro décimo hub, el Aeroespacial, que nace al amparo de nuevas oportunidades de investigación y colaboración internacional. El rector ha anunciado que esta nueva línea estratégica se apoyará en el proyecto internacional de defensa planetaria recientemente concedido a la Universidad de Oviedo, en el que participa la investigadora Noemí Pinilla-Alonso, y en el acuerdo alcanzado para utilizar el Two-meter Twin Telescope del Observatorio del Teide.

El acceso a esta infraestructura permitirá a investigadores de la Universidad de Oviedo participar en el estudio de asteroides cercanos a la Tierra, conectando el trabajo desarrollado en Asturias con algunas de las grandes prioridades científicas internacionales.

"Ahí está el germen de ese futuro Hub AeroEspacial como una nueva línea estratégica para nuestra universidad, contando con el liderazgo de una científica de primer orden como Noemí y con el ICTEA como centro catalizador", ha señalado Villaverde.

El rector ha destacado que esta apuesta responde al mismo principio que guía el conjunto de la Estrategia de Especialización Inteligente: identificar ámbitos en los que la Universidad de Oviedo pueda desarrollar capacidades diferenciales, generar conocimiento y contribuir a responder a grandes desafíos.

Durante su intervención, Villaverde ha repasado algunos de los resultados que, a su juicio, reflejan la evolución de la estrategia de especialización inteligente de la institución. Este esfuerzo se ha traducido, según ha explicado, en 22 cátedras institucionales y 17 cátedras de empresa, además de un ambicioso PPI orientado a la especialización inteligente, más de 600 proyectos de investigación y más de 40 proyectos europeos. Ha destacado asimismo la presencia activa de la Universidad de Oviedo en dos alianzas universitarias internacionales, Ingenium y Crusoe-Aurea, así como su participación en el consorcio con el Real Colegio Complutense en la Universidad de Harvard.

Tras las intervenciones de las autoridades, la apertura institucional ha dado paso a la mesa redonda Innovación como compromiso, no es magia, moderada por Íñigo Ezquerra, director de Innovación Abierta de ArcelorMittal. Ha contado con la participación de Deva Menéndez Teleña, del Departamento de Ciencia y Tecnología Náutica; Germán Orizaola Pereda, del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas; María Paz Fernández García, del Departamento de Física; y Lucía Rodríguez Olay, del Departamento de Ciencias de la Educación.

Todos ellos han compartido experiencias sobre innovación en investigación, docencia y transferencia de conocimiento, poniendo de relieve el compromiso de la Universidad de Oviedo con una innovación conectada con las necesidades de la sociedad y del tejido productivo.