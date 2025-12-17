La Universidad de Oviedo inaugura una exposición sobre La Regenta con motivo del 140 aniversario de su segundo tomo

La Universidad de Oviedo inaugura la exposición Visiones de La Regenta. Ediciones y conversaciones en torno a la novela de Clarín. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha inaugurado este miércoles la exposición 'Visiones de La Regenta. Ediciones y conversaciones en torno a la novela de Clarín', una muestra que recorre la historia editorial, la recepción crítica y el impacto cultural de la obra cumbre de Leopoldo Alas 'Clarín', cuando se cumplen 140 años de la publicación de su segundo tomo.

La exposición, organizada por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, el Instituto Universitario en Género y Diversidad y la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, "pone en valor los fondos bibliográficos de la institución académica e invita a redescubrir un texto universal de gran calado en Oviedo", han explicado desde la Universidad.

La muestra invita a redescubrir La Regenta a través de más de 80 publicaciones en diferentes formatos: ediciones históricas, correspondencia, ilustraciones, adaptaciones teatrales, cinematográficas y televisivas, así como traducciones y reinterpretaciones en la cultura popula.

El rector, Ignacio Villaverde, ha presidido este miércoles el acto inaugural, en el que ha celebrado que exposiciones como esta "acercan el conocimiento y el patrimonio de nuestra Biblioteca a la sociedad". Además, ha subrayado que esta muestra tiene un valor especial, puesto que La Regenta "es una obra que forma parte de la memoria cultural de la ciudad y resulta oportuno que la universidad continúe reconociendo este legado y lo proyecte hacia el presente, a través de una muestra que nos invita a redescubrir tanto la novela como la huella que ha dejado hasta nuestros días".

El acto inaugural ha contado con la participación de Antón García, director general de Acción Cultural y Normalización Lingüística del Gobierno del Principado de Asturias, así como con la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, María Pilar García Cuetos, y la comisaria de la muestra, Alba González Sanz.

Visiones de La Regenta. Ediciones y conversaciones en torno a la novela de Clarín puede visitarse en la Sala Central de la Biblioteca del Edificio Histórico desde este jueves, 18 de diciembre, hasta el próximo 16 de enero.