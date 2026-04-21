La Universidad de Oviedo instalará la escultura 'Guitarra nº 21' de Pablo Serrano en la calle Independencia

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OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo instalará en su edificio de la calle Independencia la escultura Guitarra nº 21, obra del escultor aragonés Pablo Serrano. La pieza, donada por la Fundación Azcona, se convertirá en la primera escultura del artista ubicada en un espacio público de la capital asturiana.

Guitarra nº 21, realizada en chapa de acero oxi-cortén, presenta unas dimensiones de 3,6 metros de altura por 1,5 metros de ancho y 1,6 metros de fondo. La obra fue materializada en 2026 a partir de una maqueta original de 1985. Está firmada y numerada como Serrano 1/3, lo que subraya su carácter singular dentro de una edición muy limitada.

La escultura forma parte de la serie Divertimentos con Picasso, la guitarra y el cubismo, concebida por Serrano entre 1984 y 1985, en los últimos años de su trayectoria. Este conjunto supone un giro en su producción artística, al centrarse en una reflexión plástica sobre el cubismo y su legado, tomando la guitarra como motivo central en diálogo con la obra de Pablo Picasso.

En estas piezas, el artista explora la tensión entre destrucción y construcción de la forma, uno de los principios fundamentales del cubismo. La guitarra se convierte así en un elemento para investigar la descomposición del objeto y su reconstrucción en el espacio, con un papel esencial de la luz en el proceso creativo.

La serie, presentada por primera vez en 1985 en Madrid y posteriormente en el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York, constituye el último gran proyecto del escultor. Pocos meses después de aquella exposición, Serrano falleció, dejando este conjunto como una suerte de testamento artístico en el que confluyen su búsqueda creativa, su reflexión intelectual y su compromiso ético.

RENOVADOR DE LA ESCULTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX

Pablo Serrano (1908-1985) fue uno de los grandes renovadores de la escultura española del siglo XX. Su trayectoria, marcada por una profunda dimensión humanista, fue reconocida con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1982, convirtiéndose en el primer artista plástico en recibir este galardón. El jurado destacó entonces "la trascendencia universal de su obra, así como la dimensión creadora y humanista de la misma".

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha agradecido la generosidad de la Fundación Azcona y ha subrayado que "la incorporación de esta escultura supone un hito para nuestra institución y para la ciudad. No solo enriquecemos nuestro patrimonio artístico, sino que acercamos a la ciudadanía una obra de enorme valor simbólico y cultural, reforzando el papel de nuestra universidad como espacio de encuentro entre conocimiento, arte y sociedad".

Con motivo de la donación, la Universidad de Oviedo ha organizado para el miércoles 29 de abril, a las 12.00 horas, en el Campus de El Milán, un encuentro con estudiantes en torno a la figura de Pablo Serrano. Participarán la historiadora del arte Lola Durán, especialista en su obra, y la catedrática jubilada de Historia del Arte María Soledad Álvarez.

No es esta la primera colaboración entre la Fundación Azcona y la Universidad de Oviedo. En 2021, la institución incorporó a su patrimonio artístico la escultura de Eduardo Chillida Greco II, ubicada en la Facultad de Ciencias.

La Fundación Azcona, presidida por Ladislao Azcona, tiene entre sus fines la promoción y difusión del arte y la cultura, así como el apoyo a la creación artística y a la investigación científica vinculada al ámbito cultural. La entidad, reconocida como institución de interés general, defiende el impulso al talento, la innovación y la búsqueda de la belleza como ejes de su actividad.