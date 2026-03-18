La Universidad de Oviedo prevé mandar en las próximas semanas al Ayuntamiento el Plan Especial de la residencia

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde (en primer plano), junto al consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias, Borja Sánchez, antes de inaugurar, en Gijón, el 23 Foro de Empleo. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha señalado este miércoles que esperan remitir al Ayuntamiento de Gijón en las próximas semanas el Plan Especial para la residencia de estudiantes que se construirá en el campus gijonés.

Villaverde, en respuesta a los medios de comunicación antes de la inauguración del 23 Foro de Empleo en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', ha explicado que están concluyendo el documento, ya que hubo que modificar el inicialmente enviado y adaptarlo a las recomendaciones que se les hizo desde la Cuota en el informe preliminar.

Ha indicado, a este respecto, que había alguna recomendación "compleja" a la hora de saber cómo plasmarla y cómo adaptarse bien a los requerimientos de la Cuota.