La Universidad de Oviedo publica la cuarta lista de admitidos en los estudios de grado con límite de acceso

OVIEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha hecho pública este jueves la cuarta lista de admitidos de la Fase A y la primera de las Fases B y C. Los estudiantes admitidos deberán formalizar ahora su matrícula del 31 de agosto al 6 de septiembre. Quien no formalice la matrícula dejará la plaza libre y correrá la lista de adjudicaciones.

La Universidad recuerda la obligación de renovar la permanencia en la lista de espera para aquellos estudiantes que no hayan obtenido plaza en ninguna titulación o que no se hayan matriculado de la plaza asignada. El periodo de reclamaciones también estará abierto desde el 31 agosto al 6 de septiembre. El 11 de septiembre se publicará la quinta lista de admitidos de la Fase A y la segunda adjudicación de plazas de la Fase B y C.

Las notas de corte de esta cuarta adjudicación son provisionales, ya que a medida que queden plazas libres se irán cubriendo con estudiantes en lista de espera. En esta primera fase, los estudios de grado con nota de acceso más alta son: Medicina (12,918) y el Doble Grado en Matemáticas y Física (12,906 Opción A y 13,142 Opción B).