La Universidad de Oviedo renueva su Consejo Asesor de Políticas Universitarias

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha renovado su Consejo Asesor de Políticas Universitarias, con el que la institución académica asturiana busca escuchar a voces expertas de la gestión universitaria y del tejido empresarial para enriquecer su estrategia de futuro.

En concreto, ha sumado 11 nuevos perfiles, relacionados tanto con el sector productivo como con la investigación. Se trata de Javier Sáenz de Jubera, presidente de TotalEnergies; Nicolás de Abajo, responsable de centros en I+D+i de ArcelorMittal; Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias; Carmen Díaz, CEO de Holcim España; Yolanda Martínez Bajo, directora de Talento y Cultura de BBVA en España; Cristina Fanjul, directora del Centro de Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias (CEEI); Eva Pando, directora de la Fundación Caja Rural de Asturias; Flor Álvarez, consejera del grupo Asturmadi, y María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS.

Completan la lista Dorothy Kelly, catedrática del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada, y José Miguel Arias, profesor del área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Oviedo.

Junto a las nuevas incorporaciones, continúan formando parte del Consejo Asesor como miembros permanentes los rectores Santiago García Granda, Juan Vázquez, Vicente Gotor y Juan Sebastián López Arranz; además del expresidente del Consejo Social Ladislao de Arriba Azcona.

En la primera reunión del renovado comité de expertos, que se ha celebrado este viernes en el Edificio Histórico, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha querido agradecer el trabajo de "las personas que, durante todo este tiempo, nos han brindado su experiencia con generosidad y han contribuido con sus ideas a mejorar nuestro camino", además de reconocer el compromiso de quienes continúan formando parte del Consejo Asesor como miembros permanentes y dar la bienvenida a los nuevos integrantes, cuyos perfiles aportarán nuevas ideas para "avanzar hacia una universidad más fuerte, más abierta y mejor preparada para afrontar los retos del presente y del futuro".

En la reunión celebrada este viernes en la Sala de Prensa del Edificio Histórico han participado, junto al rector y a los miembros del Consejo Asesor, la vicerrectora de Investigación, Irene Díaz; la vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa, Susana Luque, y el secretario general, Ángel Espiniella.

Además de la constitución oficial del comité de expertos y expertas, el encuentro ha servido para dar a conocer el estado de la institución académica este año, además de analizar los principales datos de investigación y transferencia y presentar la estrategia de internacionalización con la que la Universidad de Oviedo quiere potenciar su presencia en el mundo.