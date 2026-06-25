La Universidad de Oviedo rescata una guía del eclipse solar de 1905 para aprender a ver el de agosto con seguridad

Presentación de la guía sobre el eclipse total de sol de 1905 actualizada en 2026 por la Universidad de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo y la Consejería de Ciencia del Principado han presentado este jueves una guía divulgativa de cara al eclipse solar total del próximo 12 de agosto, el primero que oscurecerá por completo los cielos asturianos en más de un siglo. La publicación, financiada por la Ficyt recupera en formato facsímil el manual original que se editó para el eclipse de 1905, el último evento de estas características visto en la región. La nueva guía incorpora una tabla pormenorizada con las fases horarias y el minuto exacto de la oscuridad absoluta en cada concejo.

La guía incorpora dos artículos del director del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales (Ictea), Javier de Cos, y de la investigadora del programa Atrae Noemí Pinilla-Alonso. En estos artículos aportan una visión actualizada del evento astronómico y detallan qué se va a ver y cómo observarlo con seguridad.

Noemí Pinilla-Alonso ha explicado que actualizar la guía de 1905 ha supuesto el descubrimiento de que ya entonces había muchas cosas que "se sabían con mucha predicción" mientras que otras eran "verdaderos misterios". "Incluso las explicaciones que tenían en aquel momento eran muy peregrinas porque no sabían qué estaban viendo", ha asegurado.

La científica distinguida del Ictea ha puesto como ejemplo el término con el que entonces se denominaba a algo que se veía en la corona del sol durante el eclipse y que llamaban "coronio" porque desconocían lo que era. "Tuvieron uqe pasar decenas de años par descubrir que aquello no era más que un estado de excitación y de energía del hierro", ha explicado.

Otro aspecto en el que se ha avanzado respecto a 1905 es la capacidad de medir la hora exacta en la que va a ocurrir un evento de estas características. Queda por resolver, ha explicado, el misterio de por qué cuanto más lejos está el sol, en lugar de estar más frío "como es lógico", está "más caliente".

El director del Ictea, por su parte, ha explicado que en la guía, que se puede consultar en formato digital, incorpora directrices prácticas sobre cómo observar el eclipse, dónde debe verse, o cómo se va a "alterar el entorno". Explica que la temperatura va a cambiar, así como el comportamiento de los animales.

El rector, Ignacio Villaverde, ha asegurado que la Universidad de Oviedo "lleva más de cuatro siglos mirando el mundo con curiosidad y esta vez no iba a ser menos" y ha explicado que la guía incorpora el conocimiento adquirido en los 121 años que pasaron desde la primera.

Por su parte, el consejero Borja Sánchez ha señalado que la guía se ha concebido con la idea de la sociedad entienda para qué sirve la ciencia y servirá, junto con el acontecimiento astronómico en sí, para fomentar las vocaciones científicas entre los más jóvenes.

LA GUÍA

La publicación, financiada por la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt), consta de 66 páginas. Tras dos textos del rector de la Universidad y el consejero de Ciencia, y el prólogo de los científicos de la Universidad, se reproducen en formato facsímil las 16 páginas que en su día editó la imprenta La Comercial en 1905.

Tras esta reproducción, se incluyen los dos artículos de Pinilla-Alonso y De Cos, ilustrados con gráficos didácticos, imágenes de la NASA e ilustraciones artísticas. Se ha añadido además una tabla en la que se identifican las fases horarias y la hora exacta de la oscuridad solar total en el Principado concejo a concejo.