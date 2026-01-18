La Universidad participa en un proyecto europeo para impulsar la igualdad y diversidad en carreras científicas

De izquierda a derecha, Yolanda Lozano y Bárbara Álvarez, profesoras del Departamento de Física y coordinadoras de esta iniciativa en la Universidad de Oviedo. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo forma parte del consorcio internacional del proyecto 'GENERA-COPA', una iniciativa europea que tiene como objetivo promover la igualdad de género y la diversidad en las áreas científicas y tecnológicas con mayor contenido matemático, como la física, la ingeniería y las matemáticas.

El proyecto ha sido seleccionado entre 124 propuestas presentadas a la última convocatoria del programa Erasmus y se ha situado entre los 25 proyectos finalmente financiados, con una dotación total de 400.000 euros, según ha informado la institución académica asturiana en nota de prensa.

Su lanzamiento oficial tuvo lugar en septiembre de 2025 durante la asamblea general de la red GENERA, celebrada en la Universidad de Limerick (Irlanda). GENERA-COPA parte de la realidad de la infrarrepresentación de mujeres y otros colectivos minoritarios en determinadas disciplinas STEM -ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas--.

Para afrontarlo, el proyecto apuesta por integrar de forma estructural la perspectiva de género y diversidad en los planes de estudio, en la docencia y en la organización de las instituciones. En este marco, la Universidad de Oviedo contribuirá al diseño y puesta en marcha de nuevas herramientas formativas, a la experimentación de metodologías docentes más inclusivas y al fortalecimiento de los sistemas de acompañamiento y mentoría para estudiantes de posgrado y jóvenes investigadores, en coordinación con el resto de universidades participantes.

Los días 20 y 21 de abril, Oviedo acogerá la reunión internacional del proyecto para preparar todas las actividades. El proyecto también revisará los programas de mentoría existentes, con el objetivo de aumentar su eficacia desde el punto de vista de la igualdad, la diversidad y la inclusión, y desarrollará nuevas fórmulas de acompañamiento profesional que combinen la orientación académica con el trabajo en red y el impulso activo de las trayectorias científicas.