Las universidades privadas serán "complementarias" a la Universidad de Oviedo "si aportan al sistema asturiano"

La portavoz parlamentaria socialista, Dolores Carcedo, durante la rueda de prensa de este miércoles. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en la Junta General, Dolores Carcedo, ha avanzado este miércoles que la futura ley del sistema universitario asturiano tendrá como objetivo principal ordenar el sistema universiario de la comunidad, reforzar la universidad pública y garantizar la calidad de las enseñanzas, estableciendo además criterios claros para la implantación de universidades y centros privados, que serán "complementarias" a la pública "si aportan al sistema asturiano".

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Carcedo explicó que la norma busca situar a la Universidad de Oviedo "como eje central del sistema universitario asturiano". Esta normativa, ordenará el sistema e impondrá requisitos más estrictos que la ley nacional a universidades y centros privados.

"Vamos a analizar los criterios del Real Decreto y vamos a intentar reforzar el compromiso que tenemos. Nuestro objetivo es reforzar criterios que para nosotros son importantes también, que tienen que ver con el profesorado, con la investigación, con el desarrollo", afirmó Carcedo. Para ello, añadió, "tenemos que tener en cuenta la planificación universitaria, el tipo de enseñanzas que Asturias considera estratégicas". Desde el PSOE consideran necesario "un plan plurianual que pueda establecer qué enseñanzas son las que consideramos estratégicas de cara al futuro".

El objetivo de la ley es garantizar la calidad de las enseñanzas universitarias y, según indicó Carcedo, la universidad privada tendrá un carácter "complementario" respecto a la pública, siempre que aporte valor al conjunto del sistema.

La normativa incluirá también la regulación específica de las prácticas en el Sespa, con prioridad para los centros públicos y acceso para la iniciativa privada solo en caso de excedentes, "tal como se manifestó públicamente por el presidente de Asturias, por el secretario general de la Federación Socialista de Asturiana, que las prácticas darán prioridad y la prioridad es para lo público", ha añadido Carcedo.

A juicio de Carcedo, el acuerdo alcanzado con IU refuerza la estabilidad política e institucional del Gobierno del Principado y consolida el proyecto político compartido entre ambas formaciones desde el inicio de la legislatura.

La portavoz socialista afirmó que el entendimiento entre ambas fuerzas demuestra su "responsabilidad" en un momento en el que consideran necesario garantizar la gobernabilidad de Asturias y avanzar en políticas de progreso y futuro para la comunidad.

El portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, destacó que el pacto garantiza fondos públicos solo para la Universidad de Oviedo, rechazado tajantemente las universidades privadas que permiten "atajos para que gente que no cumple los criterios de excelencia de la Universidad de Oviedo, a base de chequera, puedan comprarse títulos universitarios".

Vegas criticó las universidades promovidas por fondos de inversión que "utilizan la educación para generar ingresos" ya que "la educación es un derecho desde cero años hasta el momento en el que cualquier persona, a cualquier edad, finaliza la educación superior y su trabajo universitario".

El parlamentario de Convocatoria aboga por la creación de un órgano evaluador autonómico de calidad universitaria similar a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), análogo a los de otras comunidades, para vigilar la excelencia de todas las instituciones y evitar la mercantilización de la educación superior en Asturias.

CRÍTICAS AL ACUERDO

Para el PP, los partidos que sustentan el Gobierno asturiano "intentan convencer de que hay sintonía". A preguntas de los periodistas, el diputado Luis Venta cuestionó la ley anunciada para regular las universidades privadas, al considerarla "una maniobra" para aparentar sintonía entre socios de gobierno "en discrepancia".

Venta acusó al Ejecutivo de "engañar y aparentar normalidad cuando no la hay", sosteniendo que solo buscan mantener "los muchos puestos que están ocupando". "Está claro que no casa lo que hace uno con lo que hace otro; y luego al final son acuerdos del Consejo de Gobierno que ningunean a uno", señaló.

La portavoz parlamemtaria de Vox, Carolina López, acusó al Gobierno que lidera el socialista Adrián Barbón de claudicar ante las "exigencias de los comunistas" en materia de universidades privadas, desdiciéndose pocas semanas después de posiciones iniciales favorables a estos proyectos.

López denunció que la izquierda quiere "intervenir, dirigir, controlar y prohibir" todo lo que no le gusta, cerrando las puertas a iniciativas privadas que atraerían población juvenil a una Asturias con la tasa de envejecimiento más alta de España y Europa, lo que termina "expulsando" a los jóvenes de la región. Aseguró que los socialistas y comunistas padecen una "fobia a los jóvenes".

El diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro, Adrián Pumares, calificó de "sobreactuación forzada, de perfomormance" el acuerdo, que evidencia tensiones en el Gobierno de coalición progresista. Pumares interpreta el pacto exclusivo con IU, excluyendo a Convocatoria por Asturies, como una pista de cara a las elecciones de 2027, donde esa "parte accesoria" ya "no cuenta".

Pumares se pregunta si el Ejecutivo va a rechazar cualquier universidad privada o centros adscritos que cumplan requisitos, prevaricando o bloqueando leyes en la Junta General. "El acuerdo no se lo creen ni ellos", zanjó.

El parlamentario de Foro cree que, para aparentar unidad, "tendrán que hacer una ley ahora, a prisa y corriendo; a ver si no les da tiempo a crearla en esta legislatura", un "experimento".