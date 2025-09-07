Unoentrecienmil abre inscripciones para la 11ª edición de La Vuelta al Cole contra la leucemia infantil

Asturias participó con 24 colegios en la última edición de la carrera solidaria

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unoentrecienmil ha abierto el plazo de inscripción para participar en la 11ª edición de La Vuelta al Cole, una carrera simbólica y solidaria contra la leucemia infantil que se celebrará el próximo 17 de octubre y que ya moviliza a miles de centros escolares en toda España.

En la edición anterior, 1.459 colegios se sumaron a la iniciativa, con 537.344 participantes entre alumnado, docentes y familias, lo que permitió recaudar más de un millón de euros destinados a la investigación. En el caso de Asturias, fueron 24 colegios los que corrieron por la causa en el curso 2024/2025.

La Vuelta al Cole se ha consolidado como el mayor movimiento escolar de sensibilización frente a esta enfermedad, con casi 7.000 centros implicados y más de 2,6 millones de escolares participantes desde su nacimiento en 2015. La recaudación acumulada supera ya los 4,5 millones de euros, destinados íntegramente a financiar investigaciones científicas que ayuden a que la leucemia infantil sea, algún día, 100% curable.

La edición de este curso 2025/2026 ya cuenta con 198 centros inscritos y más de 87.000 niños confirmados. Cada colegio puede participar eligiendo libremente la fecha, el recorrido y la distancia de la carrera, y los participantes reciben un dorsal a cambio de una donación voluntaria, con equivalencias como 3 euros = 12 minutos de investigación o 10 euros = 40 minutos de investigación.

Más allá de lo deportivo, la iniciativa tiene una vertiente educativa con la que se trabaja en el aula mediante guías didácticas adaptadas a cada nivel escolar, con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes sobre la enfermedad.

La Vuelta al Cole nació en 2015 gracias a la iniciativa de una madre, Sonia, que quiso organizar una carrera solidaria en el colegio de su hijo Miguel, diagnosticado con leucemia. Desde entonces, se ha convertido en una jornada nacional de esperanza, sensibilización y homenaje, con miles de escolares corriendo por compañeros como Candela, Sofía o Gabriel, protagonistas de ediciones anteriores.

El compromiso ha llegado también fuera de las aulas: el futbolista Fernando Llorente participó el año pasado en la carrera del colegio Sagrados Corazones de Miranda de Ebro (Burgos), sumando minutos de investigación junto al alumnado.

Los centros interesados pueden inscribirse en www.lavueltaalcole.com, donde recibirán los materiales e instrucciones para desarrollar su propia edición de la carrera.