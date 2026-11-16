UPTA alerta de la precariedad económica del trabajo autónomo asturiano

Archivo - El presidente de UPTA, Eduardo Abad. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Económico del Trabajo Autónomo de Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Asturias (UPTA) ha analizado los datos de la Agencia Tributaria, correspondientes al ejercicio fiscal 2024, que ponen de manifiesto las importantes diferencias económicas existentes dentro del colectivo autónomo asturiano y la necesidad de impulsar una reforma fiscal adaptada a la realidad de los pequeños negocios.

Según Hacienda, Asturias contabiliza 63.588 declarantes de actividades económicas, de los cuales 43.349 tienen la estimación directa como modalidad principal de tributación. En la estadística específica de rendimientos netos reducidos de este régimen figuran 41.472 declaraciones, de las cuales 21.359, el 51,5%, se concentran en los tramos de rendimientos e imputaciones de hasta 21.000 euros anuales.

El rendimiento neto reducido medio de las declaraciones en estimación directa se sitúa en 19.311 euros anuales, mientras que 6.086 presentan resultados negativos. Entre las 35.386 declaraciones con rendimientos positivos, la media asciende a 23.352 euros anuales.

Para UPTA, estos resultados reflejan la existencia de realidades económicas muy diferentes dentro del trabajo autónomo asturiano. Aunque los tramos fiscales no equivalen exclusivamente al beneficio de la actividad, la concentración de declaraciones en los niveles inferiores y la existencia de miles de resultados negativos obligan a prestar especial atención a la rentabilidad de los pequeños negocios.

El Observatorio advierte de que numerosos profesionales deben afrontar costes de funcionamiento que condicionan su viabilidad económica. Los alquileres comerciales, los suministros, las obligaciones administrativas y los reducidos márgenes de determinadas actividades dificultan la obtención de rendimientos suficientes y la consolidación de los negocios.

UPTA considera que las políticas económicas deben distinguir entre quienes desarrollan actividades consolidadas y quienes tienen mayores dificultades para sostenerlas. El trabajo autónomo no puede convertirse en una fórmula de subsistencia permanente, sino que debe permitir obtener ingresos suficientes y mantener unas condiciones de vida dignas.

La organización considera que el verdadero debate pendiente es la reforma fiscal del trabajo autónomo. Durante demasiado tiempo, la discusión política se ha centrado en las cuotas a la Seguridad Social, las tarifas planas y las bonificaciones, dejando en segundo plano la necesidad de adaptar el IRPF a la capacidad económica de quienes trabajan por cuenta propia.

UPTA recuerda que las cotizaciones garantizan derechos fundamentales, como las pensiones públicas, la incapacidad temporal, la protección por contingencias profesionales y las prestaciones por cese de actividad. Reducir la protección social no puede convertirse en la respuesta a los problemas económicos de los pequeños negocios.

La organización reclama una reducción del IRPF para los autónomos con rendimientos inferiores a 20.000 euros anuales, la ampliación de las deducciones fiscales por los gastos necesarios para desarrollar la actividad y una mayor equiparación tributaria entre autónomos personas físicas y sociedades mercantiles.

A esta situación se suma la pluriactividad, añaden desde la organización. Según los datos de junio de 2026, 5.277 autónomos asturianos compatibilizaban su actividad por cuenta propia con un empleo asalariado, 166 más que un año antes, lo que supone un incremento del 3,2%.

Para UPTA, una parte de estas situaciones puede responder a trabajadores que necesitan complementar sus ingresos mediante actividades adicionales, ocasionales o estacionales. La organización considera necesario estudiar fórmulas fiscales y de cotización adaptadas a estas actividades de menor dimensión, sin perjudicar los derechos de protección social.

UPTA exige al Gobierno central y al Principado de Asturias, dentro de sus respectivas competencias, compromisos concretos para mejorar la fiscalidad de los autónomos con menores rendimientos. Las ayudas al emprendimiento y las bonificaciones temporales no pueden sustituir una reforma estructural que contribuya a mejorar la renta disponible de quienes mantienen abiertos sus negocios.

El presidente de UPTA España, Eduardo Abad Sabarís, ha dicho que los datos de Hacienda muestran que el trabajo autónomo asturiano funciona a dos velocidades. "No podemos ignorar que más de la mitad de las declaraciones analizadas se sitúan en los tramos fiscales más bajos y que miles de actividades presentan resultados negativos. Tenemos que preguntarnos qué está sucediendo con la rentabilidad de nuestros pequeños negocios. Llevamos demasiado tiempo hablando de cuotas y demasiado poco de impuestos", ha apuntado.