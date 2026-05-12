UPTA alerta de la "sangría" del comercio en Asturias: un cierre al día en los últimos cinco años

Presidente de UPTA, Eduardo Abad, durante la rueda de prensa de este martes en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha alertado este martes sobre la "sangría" que vive el sector comercial en el Principado de Asturias, donde se ha registrado el cierre de un comercio al día durante los últimos cinco años. El presidente de la organización, Eduardo Abad, ha presentado en Oviedo un análisis del primer trimestre de 2026, denunciando que el encarecimiento de los alquileres comerciales está "expulsando" a los autónomos de los centros urbanos.

Según los datos ofrecidos por UPTA, Asturias ha perdido 1.743 comercios en el último lustro. Abad ha vinculado directamente esta caída al aumento del 30% en el precio de los locales comerciales en los últimos años, un incremento que sitúa el coste del alquiler en el 40% de los gastos totales de explotación de un pequeño negocio.

El análisis de UPTA revela que los precios en las principales ciudades asturianas han alcanzado niveles que dificultan el emprendimiento y la supervivencia de los negocios tradicionales, frente a la llegada de franquicias. En Oviedo, los locales de menos de 80 metros cuadrados sitúan su renta media en los 1.400 euros, en Gijón, el precio medio supera los 1.500 euros; y en Avilés y Siero, los alquileres también superan los 1.000 euros, alcanzando los 1.200.

PLAN 'PERSIANAS ARRIBA'

Abad ha apuntado a la especulación urbanística como uno de los factores que están impulsando la subida simultánea de precios de alquiler de local y del mercado de la vivienda. Ha denunciado el "efecto pinza" para el colectivo, ya que el 30% de los autónomos asturianos también paga un alquiler de vivienda personal, dedicando más de un tercio de sus ingresos a este fin.

UPTA ha presentado Persianas Arriba. Se trata de una estrategia de ámbito municipal diseñada para frenar el cierre de pequeños negocios y facilitar el acceso de los autónomos a locales comerciales mediante alquileres asequibles.

La iniciativa propone crear una red de locales con precios topados para que el arrendamiento no supere el 20% del gasto total de la actividad. El plan incluye bonificaciones en el IBI para propietarios, reducciones de tasas municipales y mediación pública para garantizar el cobro de las rentas. El obtetivo es recuperar locales vacíos y facilitar el acceso a jóvenes emprendedores y al comercio tradicional.

La situación crítica que afronta Asturias se debe también al envejecimiento de su tejido productivo por cuenta propia. Según los datos analizados por la organización, el 17,8% de los autónomos asturianos (12.468 autónomos) se encontrarán en edad de jubilación en los próximos cinco años.

Esta situación, ha destacado Abad, se ve agravada por la falta de un plan específico de relevo generacional por parte del Gobierno regional. A este factor demográfico se suma la problemática del encarecimiento de los locales comerciales, que dificulta la entrada de nuevos emprendedores para dar continuidad a las actividades existentes.

PENSIONISTAS "POBRES"

Abad ha calificado al colectivo de jubilados autónomos en la comunidad como pensionistas "pobres", señalando que Asturias presenta la brecha de pensiones más alta del país. La pensión media de un autónomo en el Principado se sitúa en 1.060 euros, frente a los 1.950 euros del Régimen General.

El presidente de UPTA ha alertado de que esta distancia salarial no solo se mantiene, sino que se ha incrementado en 5 euros más en lo que va de año en comparación con ejercicios anteriores. UPTA vincula esta situación a que el 87% de los autónomos asturianos cotizó por la base mínima hasta el año 2023, lo que ahora se traduce en prestaciones muy reducidas.

La organización considera un "error" que se hayan congelado las cotizaciones en 2026, ya que al no subir ni siquiera el IPC, los autónomos perderán un 3% de poder adquisitivo en sus futuras pensiones. Muchos de estos pensionistas perciben ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una situación que Abad tilda de "insostenible" dado el coste de vida actual en la región.

Abad ha arremetido contra la presión fiscal que soporta el colectivo en el Principado, asegurando que "el problema de los autónomos en Asturias no se llama cotizaciones, se llama impuestos". Ha denunciado la pérdida de poder adquisitivo y la falta de ahorro de los trabajadores por cuenta propia debido a la carga tributaria actual.

El presidente del colectivo ha reclamado al Gobierno asturiano una reducción de cinco puntos en el tramo autonómico del IRPF para los trabajadores por cuenta propia, lo que permitiría un ahorro medio de 800 euros anuales por profesional. Abad ha calificado de "locura" que un autónomo con ingresos inferiores a 30.000 euros pague un 27% de IRPF, mientras que una sociedad que factura 10 millones de euros paga un tipo real efectivo en el Impuesto de Sociedades que no llega a los 7 puntos.

Esta brecha fiscal de 20 puntos entre el pequeño trabajador y la gran empresa es, según la organización, el principal elemento que impide la consolidación del empleo autónomo en la región.

EL "MANTRA" DEL IVA DE FRANQUICIA

El presidente de UPTA también ha aprovechado para desmitificar el futuro IVA de franquicia, calificándolo como un "mantra" que no supondrá una rebaja real del esfuerzo tributario para la mayoría.

Según Abad, esta medida "solo beneficiará en Asturias al 10% de los autónomos", principalmente a profesionales colegiados de alta cualificación (médicos, abogados o arquitectos) que trabajan sin grandes compras de bienes. Por el contrario, ha advertido que para el pequeño comercio o la hostelería será ineficaz, ya que no podrán deducirse el IVA de las mercancías que adquieren para su actividad.