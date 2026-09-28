UPTA proyecta más de 8.000 autónomos extranjeros en Asturias en 2031

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OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) considera que Asturias podría pasar de los 5.803 autónomos extranjeros actuales a aproximadamente 8.100 en 2031. Esto supondría incorporar alrededor de 2.300 nuevos trabajadores autónomos extranjeros, cerca de un 40% más que en la actualidad.

La organización ha realizado una proyección para los próximos cinco años tomando como referencia la evolución registrada y aplicando un escenario prudente de crecimiento medio del 7% anual.

UPTA considera, además, que el incremento registrado en 2026 debe analizarse teniendo en cuenta el proceso extraordinario de regularización. A 31 de agosto, cerca de 340.000 personas procedentes de este proceso estaban ya afiliadas a la Seguridad Social y 16.912 de ellas lo estaban como trabajadores autónomos.

La transformación también se observa en las actividades económicas en forma de diversificación. El emprendimiento extranjero ya no puede asociarse exclusivamente a la hostelería, el comercio o la construcción.

En Asturias, las personas extranjeras representan ya el 12,8% de los trabajadores autónomos de la construcción, el 9,8% de la hostelería y el 7,7% del comercio.

Esta transformación adquiere especial relevancia desde una perspectiva territorial. El medio rural asturiano afronta en los próximos años el envejecimiento de sus trabajadores autónomos, la falta de continuidad de numerosos pequeños negocios y las dificultades para mantener actividades y servicios básicos en municipios con poca población. En este contexto, la incorporación de población extranjera al trabajo y al emprendimiento puede desempeñar un papel fundamental.

Los datos generales del mercado laboral muestran ya una elevada presencia de trabajadores extranjeros en actividades estrechamente ligadas a muchas economías rurales. En agosto de 2026 representaban, en el conjunto de España, el 28,1% de los afiliados en Agricultura y el 39,2% en el Sistema Especial Agrario. Su peso alcanzaba también el 27% en Construcción y el 33,6% en Hostelería.

Para UPTA, el siguiente paso debe ser favorecer que parte de esta incorporación al mercado laboral pueda transformarse, cuando exista vocación y viabilidad económica, en emprendimiento y trabajo autónomo estable, especialmente en el medio rural. La organización considera que los trabajadores autónomos extranjeros serán esenciales para el desarrollo de estos territorios durante la próxima década y reclama políticas específicas que faciliten su establecimiento.

UPTA considera necesario diseñar una estrategia específica de emprendimiento extranjero, especialmente dirigida a municipios rurales y actividades con dificultades para encontrar continuidad. Esta estrategia debería incorporar formación, acreditación de competencias, asesoramiento especializado, financiación, acompañamiento durante los primeros años de actividad y mecanismos que conecten a potenciales emprendedores con negocios viables cuyos titulares estén próximos a jubilarse. El relevo generacional debe formar parte de esta estrategia como una de sus oportunidades, pero no como su única finalidad.

El presidente de UPTA España, Eduardo Abad, señala que "los números hablan por sí solos. En solamente dos años tenemos cerca de 1.700 autónomos extranjeros más en Asturias y podemos superar los 8.000 en los próximos cinco años. Estamos ante una transformación muy relevante del trabajo autónomo asturiano".

Abad considera que "Asturias necesita aprovechar todo este potencial emprendedor. Necesitamos personas que quieran poner en marcha actividades económicas, pero también personas dispuestas a mantener negocios que funcionan y que corren el riesgo de desaparecer simplemente porque no encuentran continuidad".

Para el presidente de UPTA, este papel será especialmente importante en el medio rural: "En muchos pueblos no estamos hablando únicamente de salvar un negocio. Estamos hablando de mantener abierto el bar, la tienda, el taller o determinados servicios que hacen posible que la gente pueda seguir viviendo allí. Los nuevos emprendedores extranjeros pueden ser esenciales para mantener vivos nuestros pueblos".

Abad añade que "tenemos que dejar de contemplar la inmigración exclusivamente como una fuente de trabajadores por cuenta ajena. Hay miles de personas que tienen capacidad, experiencia y voluntad para emprender. Facilitarles formación, financiación y acompañamiento también significa crear riqueza, fijar población y favorecer la integración y la convivencia".