URA celebra que el TSJA avale las elecciones agrarias del 17 de julio y rechace las medidas cautelares de UCA y COAG

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por las organizaciones agrarias UCA y COAG para suspender la celebración de las elecciones agrarias convocadas para el 17 de julio, que se celebran por primera vez en 23 años.

Según trasladado este lunes la Unión Rural Asturiana (URA) en una nota de prensa, el tribunal considera que ambas organizaciones presentaron el recurso de forma tardía, cuando el proceso electoral ya estaba avanzado. Así lo recoge el auto judicial, en cuyo fundamento jurídico cuarto se indica que la solicitud se registró el 23 de junio, más de un mes después de la publicación de la convocatoria, el 16 de mayo.

URA también recoge en su comunicado fragmentos del escrito de oposición a las cautelares formulado por el letrado del Principado, que recuerda que "el Consejo Consultivo dio el visto bueno al decreto y no emitió 'ninguna' alegación de carácter esencial".

El letrado rechaza, además, las alegaciones al censo presentadas por UCA y COAG. En su escrito indica que "como no podía ser de otra manera, no se han considerado alegaciones al censo los escritos de los sindicatos recurrentes pidiendo la inclusión de colectivos y grupos de personas de forma genérica", dado que "las alegaciones al censo han de presentarse por el titular del derecho" y que los solicitantes no reunían "los requisitos básicos de ser agricultor a título principal o por no figurar como tal en el registro público".

En el mismo documento, se señala que "la elección de la fecha en coincidencia con las labores estivales del campo no puede ser tampoco un argumento a considerar en una medida cautelar de suspensión" y que "el sector agrario, cuando se manifiesta sobre los plazos, mayoritariamente reclama, incluso judicialmente, que se celebren las votaciones cuanto antes".

En este marco, la URA ha recordado que las elecciones están reguladas por el Decreto 41/2025, de 14 de abril, y convocadas mediante resolución de 14 de mayo. El proceso pretende medir la representatividad actual del sector agrario tras la aparición de nuevas organizaciones, como URA y USAGA, y poner fin al régimen transitorio vigente desde las últimas elecciones a la extinta Cámara Agraria en 2002.

Ante este contexto, el letrado del Principado señala que "la prolongación de la actual situación perjudicaría, además de a todos los actores del sector, especialmente a la Administración Agraria", que necesita contar con "interlocutores legitimados por el resultado de unas elecciones".