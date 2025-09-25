Urbanismo abre un proceso participativo ciudadano para valorar las propuestas de la 'playa verde' del Rinconín

'Gulpiyuri', Una De Las 12 Propuestas Del Concurso De La Playa Verde El Rinconín.' - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

El plazo para participar es hasta el próximo 15 de octubre

GIJÓN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón abrirá esta medianoche un proceso participativo para la valoración ciudadana de las propuestas admitidas en el Concurso de la Playa Verde El Rinconín.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, podrán participar todos los mayores de 16 años y empadronadas en Gijón, hasta el próximo día 15 de octubre, a través de un cuestionario alojado en la web www.participa.gijon.es.

Cada participante valorará de 0 a 5 todas las propuestas presentadas teniendo en cuenta el diseño, la implantación de usos propuesta, las soluciones de accesibilidad universal, la revalorización de las zonas verdes y la innovación, creatividad y originalidad del proyecto.