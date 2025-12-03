Usuarios y agentes que operan en Pajares denuncian las numerosas averías que aseguran condicionan la temporada

Archivo - Estación de Valgrande-Pajares - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los concesionarios de Valgrande Pajares, Clubes de esquí, La Asociación de vecinos del Brañillin, Asociación de turismo de la montaña central, y en general los usuarios y agentes implicados en la dinamización del complejo, integrados en la mesa de la nieve han trasladado que si bien se congratulan del temprano inicio de la temporada, una vez más ven necesario alzar la voz para denunciar las averías que lamentablemente condicionarán la misma.

Se trata, según trasladan en un comunicado, de averías motivadas "por la falta de diligencia en unas ocasiones y por una absoluta falta de inversión en mantenimiento por otro lado".

"Lo que debió ser un arranque de temporada exitoso con sol y nieve en excelente estado quedó condicionado por numerosas averías", indican en el comunicado en el que explican que el primer día de temporada no funcionó el telesilla Brañillin que da servicio a los esquiadores principiantes. Añaden además que "lo más sorprendente es que la avería se conocía desde días antes y nada se hizo por tenerlo solucionado el día de la apertura".

Pero aseguran que las incidencias no quedaron ahí, ya que en el segundo día de temporada la operación de salida de las cabinas resultó fallida por un error de operación por lo que hubo que repetirla ocasionando un retraso en la apertura.

"A mayor agravamiento en el día de hoy se ha repetido una nueva avería en la silla de principiantes, dejando colgados a numerosos esquiadores con temperaturas bajo cero y durante más de media hora. Ello sin que el director de la estación fuese informado por parte del coordinador de remontes saltándose, así, todos los protocolos. A lo anterior hemos de añadir que ambos días, los de arranque de la temporada con la importancia que ello conlleva; no contaron con la presencia del nuevo director técnico que supuestamente fue contratado para reforzar la plantilla y resolver todos los problemas de gestión de personal que están afectando gravemente al complejo", aseguran los firmantes del comunicado.

Denuncian también que a día de hoy la balsa de la nieve sigue sin repararse y que no hay noticias de que se haya contratado la reposición de una de las bombas que da servicio de nieve a la hoya de cuitu negro.

Aseguran que son todas estas averías, sin duda, motivadas por no haber invertido ni un euro en los mantenimientos más evidentes o en la mejora de la estación.

Por todo ello han solicitado por registro una reunión urgente de la mesa de la nieve en pleno. "El tiempo dirá si nuestros gobernantes son capaces de iniciar el proyecto en el 2026 y de implementar la gestión necesaria para completarlo en el 2027. También si son capaces de implementar un modelo de gestion que mejore el heredado de la diputación. Mientras tanto Valgrande Pajares, con nieve natural, pero sin poder producir y con averías continuas; languidece por la falta de inversión en mantenimiento, por el abandono del obsoleto sistema de nieve artificial, así como por la falta de anticipación y de gestión en la direccion general de deportes", concluyen.