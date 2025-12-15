La vacuna de la gripe protege ya en Asturias al 56,3% de la población mayor de 64 años

Archivo - Una enfermera de Atención Primaria del área sanitaria V, Nerea Bernardo prepara una vacuna. - EUROPA PRESS/J.Peteiro. POOL - Europa Press

OVIEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha administrado ya 255.905 dosis de la vacuna contra la gripe. La población mayor de 64 años es el grupo con más participantes, con 168.539 personas -el 56,3% de este grupo de edad- inmunizadas.

Los últimos datos, correspondientes al seguimiento realizado ayer, 14 de diciembre, reflejan también que una de cada dos personas mayores de 60 años ha recibido ya la profilaxis; en concreto, 189.816, lo que supone un 50,13%. Además, 10.187 menores de cinco años han recibido también su dosis, lo que representa un 53,91%.

Dentro de los grupos más vulnerables o con mayor exposición laboral, el Sespa ha vacunado a 7.293 trabajadores sanitarios, 2.623 mujeres embarazadas y 10.030 personas mayores en establecimientos residenciales.

La vacuna es la forma más eficaz para lograr la inmunización frente al virus de la gripe. Su efectividad y seguridad están garantizadas para prevenir una enfermedad que puede causar complicaciones graves, especialmente entre las personas mayores, mujeres embarazadas, menores de seis meses y hasta los cinco años, enfermos crónicos o inmunosuprimidos y profesionales sanitarios y sociosanitarios.

Además, la Consejería de Salud recomienda para proteger a la población usar la mascarilla en espacios cerrados ante la presencia de síntomas como tos, estornudos o congestión nasal.

La campaña de vacunación por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas y sin cita previa, continúa una semana más en 18 centros de salud de las tres áreas sanitarias.