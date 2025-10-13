Vacunación gripe y covid Asturias 2025: ¿Cuándo y dónde vacunarse gratis?

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias iniciará mañana la campaña de vacunación contra la gripe, con el objetivo de proteger a la población más vulnerable frente a esta enfermedad estacional y sus posibles complicaciones. En paralelo, también se pondrá en marcha la vacunación frente a la covid para los grupos de riesgo.

La Consejería de Salud anima a vacunarse a todas las personas mayores de 60 años, a quienes padecen enfermedades crónicas, al personal de servicios esenciales y a la población infantil de 6 a 59 meses, entre otros colectivos prioritarios. La campaña se desarrollará hasta el final de la temporada estacional, con carácter gratuito y descentralizado, a través de los centros de salud y consultorios del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

El Principado ha adquirido un total de 386.400 dosis de vacunas antigripales tetravalentes, adaptadas a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la campaña 2025/2026, con una inversión de 4,7 millones de euros. Estas vacunas protegen frente a cuatro cepas del virus y permiten ajustarse a las distintas necesidades de la población diana.

Las personas interesadas podrán pedir cita en sus centros de salud, mientras que el personal sanitario y sociosanitario, así como otros colectivos esenciales, serán vacunados directamente en sus lugares de trabajo.

La campaña está dirigida especialmente a los grupos con mayor riesgo de sufrir complicaciones, como personas con enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas, respiratorias o renales; embarazadas; residentes en centros sociosanitarios; convivientes o cuidadores de personas vulnerables; personal de guarderías; y trabajadores con exposición laboral a animales, entre otros.

Asimismo, se recomienda la vacunación a fumadores, estudiantes en prácticas en entornos sanitarios, y profesionales de servicios públicos esenciales, como fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos y personal de protección civil.

Paralelamente, se administrará la vacuna contra la covid a las personas con mayor riesgo de complicaciones graves, como mayores de 70 años, personas inmunosuprimidas, residentes en instituciones cerradas, embarazadas, y personas a partir de 12 años con patologías crónicas o factores de riesgo, como cáncer, diabetes, obesidad mórbida o enfermedades respiratorias y neuromusculares.