Valgrande-Pajares cerrará el remonte de Cuitunigru tres días en septiembre para revisar sus cables

Archivo - Estación invernal de Valgrande-Pajares. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte cerrará temporalmente el remonte de Cuitunigru, en la estación invernal de Valgrande Pajares, para renovar esta infraestructura en el marco del plan de inspección y mantenimiento de los remontes de la Estación. A partir de la próxima semana se acometerán el acortamiento del cable tractor y la renovación de su empalme. Estas operaciones obligarán a mantener cerrado el remonte al uso turístico el martes 8 de septiembre y el fin de semana del 12 y 13.

Según ha explicado el Principado en nota de prensa, esta intervención requiere destensar y retener este cable, preparar la zona de trabajo y renovar el empalme mediante el desplazamiento de sus nudos. Una vez completadas estas tareas, el cable volverá a instalarse en la línea y se realizarán pruebas en vacío y de rodaje. Los trabajos concluirán con una inspección visual y un ensayo magnetográfico a cargo de una empresa especializada, que permitirá comprobar y certificar la situación.

La operación sobre Cuitunigru incluye también las verificaciones funcionales necesarias antes de recuperar el servicio. El programa técnico contempla actuaciones como el control de los elementos mecánicos y eléctricos, los frenos, los sistemas hidráulicos y los dispositivos de seguridad.

La inspección también se desarrolla en el telesilla de Brañillín y comprende una revisión profunda de sus componentes y sistemas. Los trabajos alcanzan las estaciones, motriz y de retorno, la línea, las pilonas, los balancines, los sistemas de transmisión, los frenos, las centrales hidráulicas, los vehículos y las pinzas.

La intervención incluye el desmontaje, la limpieza y el posterior montaje de elementos mecánicos; la sustitución de ejes, rodamientos, casquillos, tornillería y piezas sometidas a desgaste; el ajuste de los sistemas de frenado y tensión, y el control de las estructuras y soldaduras mediante ensayos no destructivos.

También se revisará la totalidad de las sillas y pinzas. Los equipos serán desmontados para comprobar sus elementos móviles y fijos, efectuar los controles dimensionales y funcionales previstos y verificar las uniones entre los brazos, los arcos y los bastidores de los vehículos. La inspección permitirá disponer de la trazabilidad de cada operación, con identificación de los componentes intervenidos, los resultados de los ensayos y las piezas sustituidas.

Los trabajos programados comprenden igualmente una actuación en una pilona del telesquí del Tubo. La operación consiste en retirar la pilona y construir una nueva cimentación de hormigón armado.

Tras ejecutar las obras, se volverá a montar la estructura, se colocará el cable en los equipos de poleas y se comprobarán la alineación, la línea de seguridad y el dispositivo de parada. Esta intervención permitirá avanzar en la puesta a punto del remonte y en la recuperación de su operatividad.

Cultura ha explicado que la modernización de Valgrande-Pajares afronta su último tramo con la licitación, ya en marcha, de las obras del nuevo telebike y del sistema de iluminación, por un importe de 9,5 millones. Este contrato completa la segunda y última fase del proyecto y permitirá ampliar la actividad deportiva y turística durante todo el año, habilitar usos nocturnos y mejorar la conexión con el futuro parque de bicicletas.

La actuación culminará un proceso que comenzó la pasada legislatura con la instalación de la telecabina Cuitunigru, en la que se invirtieron cerca de 10 millones. En paralelo, se encuentran "muy avanzados" el circuito de esquí de fondo y raquetas, los miradores y senderos, las actuaciones de accesibilidad, el bikepark y la recuperación de los espacios verdes afectados por las obras. En conjunto, el Gobierno de Asturias ha destinado más de 20 millones a la modernización y desestacionalización de la estación.