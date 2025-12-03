Vanessa Gutiérrez lamenta la pérdida de José Luis Cienfuegos y recuerda su legado en la cultura asturiana

Archivo - José Luis Cienfuegos - GOYO CONDE - SEMINCI - Archivo

OVIEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, Vanessa Gutiérrez González, ha expresado este miércoles su pésame por el fallecimiento prematuro de José Luis Cienfuegos, destacando su papel clave en el desarrollo del Festival Internacional de Cine de Xixón y en la cultura asturiana.

La consejera ha señalado que Cienfuegos "fue clave, no solo en la definición y el impulso al Festival Internacional de Cine de Gijón, que lo fue, sino en la cultura Gijónesa y asturiana". Además, ha señalado que su trabajo en la Cinemateca "es una pieza fundamental de la cultura de Asturias".

La consejera ha destacado la importancia de "contar con personalidades como la de José Luis Cienfuegos, que dejan un legado impagable" y ha expresado las condolencias del Gobierno asturiano a la familia, amistades, compañeros del sector audiovisual y a toda la gente que lo quería".

La consejera ha insistido en que la pérdida de Cienfuegos deja a Asturias "en shock" y con "una amarga sensación de deuda" por todo lo que hizo por la cultura de la región.