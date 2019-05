Vázquez (Cs) se reivindica como la "única alternativa moderada, de centro y estable"

Publicado 24/05/2019 21:00:53 CET

OVIEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos al Principado, Juan Vázquez, ha reivindicado su candidatura como "la única alternativa moderada, de centro y estable para Asturias".

En unas declaraciones difundidas por Ciudadanos, ha afirmado, en referencia al PP que "no puede ofrecer el cambio de rumbo los que han perdido el rumbo, no pueden aspirar a gobernar Asturias los que no saben gobernarse a sí mismos".

Por otro lado, también ha criticado el "desfile" de ministros por la región, lo que a su juicio muestra la "sumisión" de los socialistas asturianos. "Quien está supeditado a un Consejo de Ministros supeditado a los populistas y nacionalistas es perjudicial para Asturias", ha indicado, para afirmar también que "los que nos han traído a esta situación de Asturias no son los que nos pueden sacar de ella".

Para finalizar, ha señalado que Ciudadanos Asturias no está "en busca de un espacio, hay ciudadanos en busca de candidatos y yo quiero ser ese candidato, no pido el voto para mi, pido el voto para Asturias, la Asturias de las oportunidades".