Un vecino de Oviedo gana un millón de euros con el Joker de La Primitiva

MADRID/OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
El sorteo del JOKER de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 20 de septiembre, ha dejado un millón de euros en Oviedo. Se trata de un boleto sellado en el despacho receptor número 57.825 de Oviedo, situado en La Corredoría Baja, 154.
Por su parte, la combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' de este sábado ha estado formada por los números 34, 39, 20, 35, 32 y 38. El número complementario es el 43, el reintegro el 0 y el Joker, 3375423. La recaudación ha ascendido a 9.665.732 euros.
En el sorteo de La Primitiva de este sábado no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 3.100.000,00 euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 11.800 de Sant Pere de Ribes (Barcelona); en el nº 42.120 de Jerez de la Frontera (Cádiz); en el nº 44.845 de Tinajo (Las Palmas) y en el nº 51.965 de Torremolinos (Málaga), premiados cada uno con 50.397 euros.
De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 146 boletos acertantes premiados cada uno con 2.531,38 euros.