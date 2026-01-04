Los vecinos del concejo podrán tramitar el DNI en Las Vegas el próximo 13 de enero

OVIEDO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El martes 13 de enero, una de las unidades de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía estará en Corvera para tramitar la expedición de los Documentos Nacionales de Identidad (DNI), tanto para su tramitación por primera vez (es obligatorio desde los 14 años), como por caducidad (puede hacerse hasta con 90 días de antelación), pérdida, sustracción o cambio de datos.

Dicha unidad móvil de la Comisaría se ubicará en los exteriores del Edificio El Llar, de Las Vegas.

Todas las personas interesadas en acceder a este servicio pueden solicitar cita previa a partir de este lunes 5 de enero en el teléfono 985 515 092 (De 9:00 a 14:00 horas). Las plazas disponibles se otorgarán por riguroso orden de inscripción. Para más información sobre los requisitos para la solicitud, la Policía Nacional les atenderá en el 985 129 243 ó 985 129 244.

Ya son varias las ocasiones en las que se ha acercado la unidad de la Policía Nacional a Corvera para tramitar la expedición del Documento Nacional de Identidad.