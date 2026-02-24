Vecinos entregan al Principado más de 3.300 firmas contra los permisos de investigación en Peñamayor

Pancarta contra los permisos de Peñamayor - EUROPA PRESS

OVIEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El colectivo 'Salvemos Peñamayor' ha hecho entrega este martes en las instalaciones del Principado un total de 3.321 firmas de vecinos que rechazan los permisos de investigación minera en la zona de Peñamayor. Frente a las instalaciones del Principado, el colectivo ha desplegado una gran pancarta con su lema.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de la plataforma en Laviana, Adriana Alonso, ha explicado que los permisos afectan a su concejo, además de Nava, Bimenes y Piloña.

El Gobierno asturiano aprobó en 2024 el permiso de investigación 'Astur A' promovido por la empresa Asturmet. También se han solicitado los permisos 'Astur B' y 'Astur C'.

"Exigimos saber qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer porque los trabajos están aprobados y tendrían que cumplir el ritmo de los trabajos; si no lo hacen tienen que caducar", ha comentado.

Alonso ha indicado que carecen del permiso de los propietarios de los terrenos, los vecinos unos a título privado y además es monte comunal. "No sabemos si lo que se está haciendo es simplemente especular con el territorio o si los planes son realmente dar de paso una explotación minera", advierten.

En cualquier caso, Alonso señala que el Gobierno asturiano "no puede seguir escondiendo la cabeza en un agujero como si no hubiera pasado nada". A su juicio, el permiso a Peñamayor ejemplifica la política de la Dirección de Minas del Principado. "Lejos de ser rupturista como se prometió tras el accidente de Cerredo, estamos viendo que hay continuismo", ha lamentado.

Por último, ha añadido que existe también un rechazo institucional a los permisos de Peñamayor, algo que ya se ha visto en los ayuntamientos de Bimenes o Laviana o en la propia Junta General del Principado de Asturias.