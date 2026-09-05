Vecinos de Siero reclaman la paralización de catas de fluorita en Muñó hasta garantizar la seguridad de los acuíferos

SIERO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos y Vecinas Somos Valle del Agua ha denunciado el inicio de una tercera campaña de perforaciones para la búsqueda de fluorita en la parroquia rural de Muñó, en el concejo de Siero y en el límite con Gijón, y ha reclamado que se detengan estas actuaciones mientras no existan garantías científicas e independientes de que no se afectará a las reservas de agua subterránea.

El colectivo vecinal ha alertado de que Asturias ha empezado a sufrir problemas de disponibilidad y abastecimiento de agua este verano, por lo que considera imprescindible aplicar el principio de prudencia sobre los acuíferos de la zona. Asimismo, ha recordado que durante las anteriores campañas de sondeos en los últimos cinco años los vecinos de la zona han denunciado vibraciones y explosiones desde las viviendas, aparición de grietas, socavones y disminución de caudal en fuentes y reservas de agua que abastecen a explotaciones agrícolas y ganaderas.

Por otro lado, la asociación ha advertido del peligro que supone para la seguridad vial la circulación de maquinaria pesada por vías como la AS-366, que "cuentan con tramos estrechos y sin arcén que dificultan el tránsito seguro de vecinos, peatones y conductores al cruzarse con vehículos de gran tonelaje".

Ante esta situación, Somos Valle del Agua ha solicitado al Ayuntamiento de Siero, al Ayuntamiento de Gijón y al Gobierno del Principado de Asturias que hagan públicos los informes sobre las masas de agua que podrían verse afectadas y que aclaren las incidencias registradas en actuaciones anteriores. La entidad ha pedido además que se analice el impacto económico real de estos proyectos antes de asumir riesgos ambientales y sociales en el territorio.