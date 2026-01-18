Vecinos de la Tenderina, en Oviedo, denuncian un nuevo incendio en una casa en ruinas

Inmueble incendiado en la Tenderina Baja. - COLECTIVO VECINAL DISTRITO ESTE DE OVIEDO

OVIEDO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo ciudadano del distrito Este de Oviedo ha denunciado este domingo un nuevo incendio ocurrido en una casa en ruinas de la parte baja de La Tenderina. Aseguran que "no es el primero" y urgen medidas al Ayunamiento.

En un comunicado, el Colectivo ha explicado que este edificio, "abandonado hace décadas", forma parte del conjunto de casas declaradas en ruina desde hace años por parte del Ayuntamiento en el conjunto de los Planes Urbanisticos de la Tenderina y Rayo-Mercadin.

Han añadido que este edificio tiene un Expediente de Ruina concluido por parte del Ayuntamiento, pero "no se realiza por el debate entre el propietario, Construcciones Fercavia, y el Consistorio sobre quién es el responsable de eliminar el tendido eléctrico de su fachada". "Uno deriva al otro y el otro al uno pero ambos serán responsables el día que el fuego conlleve una tragedia", han alertado.

Los vecinos de la zona este han instado al Ayuntamiento a derribar más edificios, recordando que se han echado abajo "solo cuatro de más de 40 edificios declarados en ruina".