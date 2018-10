Vega no supera la cuestión de confianza y la oposición tiene un mes para presentar alcalde y presupuesto

Actualizado 26/12/2013 14:13:06 CET

OVIEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Corvera, José Luis Vega, no ha superado la cuestión de confianza a la que se ha sometido este jueves en un pleno extraordinario para poder aprobar el presupuesto para 2014. Todos los concejales de la oposición han votado en contra y ahora cuentan con un plazo de un mes para presentar un presupuesto y candidato alternativo a la alcaldía. Es necesario que Foro Asturias, USPC, PP e IU se pongan de acuerdo.

Antes de la votación de la cuestión de confianza Vega apeló "no al sentimiento de deber, sino al sentido práctico, porque Corvera no puede estar un mes sin presupuesto. Ahora que hemos alcanzado la velocidad crucero no tiene sentido parar un mes".

Dados los conflictos existentes entre los cuatro grupos de la oposición, el alcalde socialista duda que puedan ponerse de acuerdo para elegir un candidato y elaborar unos presupuestos. De no hacerlo el próximo 27 de enero las cuentas diseñadas por el gobierno, que ascienden a 14,2 millones de euros, quedarán aprobadas automáticamente y Vega seguirá siendo alcalde.

El gobierno local ha negociado en las últimas semanas con IU para sacar adelante el presupuesto, a pesar de que la coalición rompió meses atrás el pacto de gobierno en Corvera. No fue posible por las diferencias existentes en torno a las obras de la plaza de Corvera.