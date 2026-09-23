Vegas pide "apretar el acelerador" en lo que resta de legislatura y ser los primeros en acoger menores migrantes

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas. - IU-CONVOCATORIA POR ASTURIES

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, "apretar el acelerador en lo que queda de legislatura" y "aprovechar cada uno de los días de esos ocho meses que restan para adoptar medidas valientes que mejoren materialmente la vida de los asturianos y las asturianas". También ha pedido que Asturias sea la primera comunidad en acoger a menores migrantes que están en Ceuta.

"Quedan ocho meses para el final de la legislatura. Y aunque pueda parecer poco tiempo, ocho meses en política dan para mucho si se aprieta el acelerador de las políticas sociales y del refuerzo de nuestro estado de bienestar. Eso es lo que le pedimos hoy y en eso, después de escuchar su intervención, creo que su espacio político y el nuestro coinciden plenamente", ha dicho Vegas en su turno de intervención en esta segunda jornada del Debate de Orientación.

Así, ha manifestado Xabel Vegas que si hablamos de valores democráticos, su grupo pide a Barbón que "Asturies sea la primera comunidad autónoma en acoger a los menores migrantes que hoy están en Ceuta en unas condiciones verdaderamente precarias". "Que seamos un ejemplo de humanidad, pero también de solidaridad real con la población ceutí que ha visto su cotidianidad gravemente alterada. Solidaridad real", ha dicho Vegas.

Xabel Vegas se ha referido a algunos anuncios del discurso de Barbón que les parecen decalado y que responden a lo acordado con su grupo parlamentario. En este sentido, en materia fiscal ha recordado que la reforma de la vía fiscal asturiana anunciada por Barbón va en la línea de lo defendido por su grupo. "Ya sabe que nuestra línea roja siempre ha sido muy clara, cualquier reforma de nuestro sistema tributario no puede afectar al carácter progresivo y redistributivo del sistema. Las medidas que usted puso ayer encima de la mesa nos parece que en la buena dirección ", dijo Vegas.

Ha pedido el portavoz de IU sentarse a debatir de cara a la negociación presupuestaria y buscar fórmulas que permitan afrontar ese problema que muchos asturianos viven con verdadera angustia como es la enorme dificultad de los ciudadanos a la hora de hacer la compra, de pagar la factura de la electricidad o de llenar el depósito del coche.

En materia de medio rural, Xabel Vegas, También ha reclamado una actuación mucho más decidida en la protección de las especies amenazadas.

CALENDARIO LEGISLATIVO

Se ha referido también Vegas a la proposición de ley de universidades, que presentarán en próximos días junto al grupo parlamentario socialista para blindar la universidad pública y garantizar una educación superior de calidad.

"Sabe usted perfectamente cuál es nuestra posición acerca de las universidades privadas que están llegando a Asturies, un asunto en el que tenemos discrepancias manifiestas. Pero hemos acordado proteger la función tanto docente como investigadora de nuestra universidad pública, que es la única que puede garantizar su papel como ascensor social, y crear un dique de contención frente a las expendedurías de títulos para ricos que quieren instalarse en nuestra tierra. Y permítame recordar que la alternativa a este gobierno progresista es un gobierno de la derecha con una extrema derecha que ha llamado "estercolero" a nuestra universidad pública", ha dicho el portavoz de IU-Convocatoria.

ALTURA DE MIRAS

Vegas ha reclamado además a Barbón "altura de miras para ir más allá del corto plazo" y es que ha incidido en que este gobierno progresista y reformista tiene un proyecto que trasciende a 2027.

"Tenemos la responsabilidad, y yo diría que la obligación, no solo de ser el muro de contención frente a la ultraderecha, sino de seguir siendo el gobierno autonómico que se sitúe a la vanguardia de los valores democráticos y del fortalecimiento de lo público".

ADVERTENCIA AL PP

Ha coincidido Vegas con Barbón en que "vivimos tiempos excepcionales en los que la democracia, como sistema de convivencia, está amenazada", por ello le ha indicado que "frente a eso, los progresistas tienen que unirse y poner pie en pared, sin renunciar cada uno a su identidad y gestionando las discrepancias lógicas que a veces surgen entre dos proyectos políticos diferentes pero que comparten lo esencial".

Ha considerado que el PP asturiano, de Álvaro Queipo "es un gobierno rehén de sus socios de la extrema derecha" y le ha advertido de que están alimentando un monstruo que acabará devorándoles.

No obstante se ha mostrado convencido de que "el futuro de Asturies no pasa por la crueldad ni por el desmantelamiento de lo público que ansía la extrema derecha" y ha asegurado que si fuese Barbón "estaría tranquilo", porque "aunque el PP se dedique a jugar al cuento de la lechera y a vaticinar supuestos cambios de ciclo, la realidad es que siguen escuchando los mismos discursos vacíos del año 2023 que pronosticaban en Asturies una victoria de la derecha que nunca llegó".