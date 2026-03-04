Un vehículo invade la acera y choca contra una tienda en Cangas de Onís, dejando herido al conductor

Accidente de tráfico en Cangas de Onís. - SEPA

OVIEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años ha resultado herido este miércoles tras salirse de la vía con el vehículo que conducía en la calle Covadonga, en Cangas de Onís.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en su perfil de la red social 'X', el accidente tuvo lugar a las 12.30 horas, cuando el vehículo invadió la acera e impactó contra el escaparate de una tienda de la céntrica calle canguesa.

El hombre fue evacuado del interior del vehículo, una furgoneta, por bomberos del parque de Cangas de Onís. El afectado fue evacuado al Hospital de Arriondas para la realización de pruebas.