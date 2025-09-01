Una veintena de municipios estarán en riesgo 'muy alto' de incendio forestal este martes en Asturias

Mapa con el índice de riesgo de incendio forestal en Asturias para este martes, 2 de septiembre de 2025. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 20 municipios asturianos estarán este martes en riesgo 'muy alto' de incendio forestal, según las estimaciones de la Dirección General de Infraestructuras Rurales y Montes, calculadas en base a las previsiones meteorológicas de la Aemet.

Según estas previsiones, otros 54 concejos estarán en riesgo 'alto' de incendio forestal, mientras que cuatro del oriente estarán en riesgo 'moderado'.

Los municipios con mayor riesgo son Belmonte de Miranda, Candamo, Cangas del Narcea, Castrillón, Coaña, Cudillero, Degaña, El Franco, Ibias, Illas, Las Regueras, Llanera, Muros del Nalón, Navia, Pravia, Salas, Somiedo, Soto del Barco, Tapia de Casariego y Valdés.

El resto de Asturias, salvo Llanes, Peñamellera Baja, Ribadedeva y Ribadesella, estará en riesgo 'alto' de incendio forestal.