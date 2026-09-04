La venta de coches de coches de segunda mano crece en Asturias un 5,9% durante el mes de agosto

Archivo - Coches aparcados en área industrial en Piloña - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión crecieron un 5,9% en Asturias durante el mes de agosto, hasta situarse en 3.283 unidades, según datos de las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

En lo que va de año, el mercado asturiano de turismos de segunda mano acumula 28.209 unidades vendidas, lo que supone un 3,9% más que en el mismo periodo del año anterior.

En el conjunto nacional, las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión crecieron un 6,1% en agosto, con un total de 155.532 unidades, y acumulan 1.452.851 unidades hasta agosto, un 2,8% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. De esta forma, por cada vehículo nuevo se vendieron en agosto 1,5 usados.

Al analizar el mercado por antigüedad, los datos muestran cómo las ventas de usados de hasta cinco años impulsaron al mercado, subiendo un 13,5% durante el pasado mes, lo que supone concentrar una de cada cuatro operaciones (26,3%).

Los modelos más antiguos, si bien continúan marcando signo positivo, redujeron su ritmo de crecimiento al 5%. En concreto, los usados de más de 15 años registraron un total de 64.382 unidades (+5,1%) en agosto, mientras que los de más de 10 años registraron 25.146 operaciones (+5,2%). En lo que llevamos de ejercicio, el crecimiento de los modelos de mayor antigüedad se ralentiza al 3%. A pesar del tirón de los más jóvenes y la ralentización en la velocidad de crecimiento de los más antiguos, el grueso de las operaciones se sigue concentrando en los modelos de más de quince años que concentran más el 40% de las ventas.

Para las patronales del sector, el mercado de ocasión debe afrontar una importante mejora cualitativa. La antigüedad media del usado vendido en España se mantiene en los 11 años y alcanza los 15 años en las operaciones entre particulares, que suponen más de seis de cada diez transacciones.