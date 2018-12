Venta (PP) "presume" quién será el candidato del partido para las elecciones autonómicas, pero no lo desvela

Publicado 12/12/2018 11:37:57 CET

OVIEDO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP en Asturias, Luis Venta, ha asegurado este miércoles que el partido en el Principado ya "presume" quién será el candidato o candidata a ser cabeza de lista en los próximos comicios autonómicos, aunque no ha querido desvelarlo.

Preguntado en rueda de prensa sobre si el desconocimiento público de candidato para las elecciones puede generar intranquilidad, ha asegurado que el hecho de que no se haya hecho público "no quiere decir que no se conozca quién va a ser".

Sin entrar a desvelar si será candidato o candidata, ha precisado que será en su momento el presidente del PP, Pablo Casado, quien lo anuncie. "Presumo saber quién es", ha asegurado.