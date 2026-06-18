Venta (PP) replica al PSOE: "Quienes gobiernan gracias a Bildu tienen muy poca autoridad moral para señalar a nadie"

Archivo - El diputado del PP de Asturias Luis Venta durante la rueda de prensa de este martes en la Junta General del Principado. - PP ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Asturias, Luis Venta, ha cargado este jueves contra el secretario de organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, por acusar al PP de "blanquear" a Vox. "Quienes gobiernan gracias a Bildu tienen muy poca autoridad moral para señalar a nadie", ha aseverado Venta.

En una nota de prensa, ha cuestionado que Huerga cargue contra Alberto Núñez Feijóo por no cerrar la posibilidad de un acuerdo con Vox en el futuro. Venta ha acusado a los socialistas asturianos de "instalarse en la incoherencia política", así como de "recurrir al miedo como única estrategia ante la falta de explicaciones" sobre los problemas que afectan a Asturias.

El parlamentario 'popular' ha recordado que el presidente del Principado, Adrián Barbón, "no tuvo ningún problema en desplazarse a Valladolid para aplaudir la toma de posesión de un Gobierno formado por PP y Vox en Castilla y León". Entonces, ha agregado Venta, "no habló de grave amenaza para la Democracia, tampoco de extrema derecha", pero ahora, insiste, "quieren dar lecciones de coherencia quienes han cambiado de discurso en función de sus intereses políticos".

"Que el árbol de Barbón no nos impida ver la joyería de Zapatero y el lodazal de corrupción que rodea al Partido Socialista", ha pedido Luis Venta, quien considera que "lo verdaderamente preocupante es que el PSOE pretenda deslegitimar a millones de españoles porque no votan lo que ellos consideran correcto, mientras pacta sin complejos con cualquier fuerza política que le permita mantenerse en el poder".

El parlamentario ha criticado además que la FSA y el Gobierno de Barbón "estén más preocupados por alimentar campañas permanentes de confrontación que por dar respuestas a los asturianos", y ha reclamado explicaciones sobre asuntos que considera prioritarios para los ciudadanos, como las responsabilidades políticas por el accidente de Cerredo, la financiación singular de Cataluña o el traslado de residuos a León.