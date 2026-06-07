La venta de turismos usados en el Principado cae un 9,8% en mayo hasta las 3.092 unidades

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MADRID/OVIEDO 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El mercado asturiano de turismos de ocasión registró un total de 3.092 operaciones durante el pasado mes de mayo, lo que supone un desenso del 9,8% respecto al mismo mes del año anterior, según datos de las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

De esta forma, se eleva hasta 16.878 el número de operaciones desde que comenzó el año mayo, lo que supone un 1,2% menos que en el mismo periodo de 2025.

A nivel nacional, las ventas bajaron en mayo un 0,9%, con dos meses consecutivos en caída, tras haber comercializado 208.047 unidades, de las que 177.606 han sido turismos (-0,8%), y 30.441 comerciales ligeros, con un descenso del 1,4%.

A su vez, en los cinco primeros meses del año se han vendido 1.052.974 vehículos usados, un 0,5% más que en el mismo periodo de 2025. En el caso de los turismos, la venta crece un 0,4%, con un total de 898.993 unidades, y en el de las furgonetas, se vendieron 153.981 unidades, un 0,5% más en lo que va de año.

CAÍDA GENERALIZADA EN CASI TODAS LAS COMUNIDADES

La caída de las ventas de los turismos usados ha sido generalizada en el mes de mayo, pues solo se producen aumento en referencia con el mismo mes del pasado año en Canarias, Madrid y Navarra. La Comunidad Valenciana, aunque desciende por encima de la media, yo no está en cabeza de las caídas de las compras.

Asimismo, el fuerte descenso del 1,4% en las furgonetas, hace que haya caídas en todas las comunidades con excepción de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Foral de Navarra.