'Ventanas al Prado', inicio de la colaboración con el Museo, que trasladará 30 de sus obras a Tabacalera (Gijón)

El director adjunto del Museo Nacional del Prado, Alfonso Palacio, y la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, junto a y Sara Moro y Ricardo Villoria, del estudio La Rectoral, presentan 'Ventanas al Prado'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director adjunto del Museo Nacional del Prado, Alfonso Palacio, ha avanzado este jueves que dejarán en depósito una treintena de obras de su colección en el Centro de Arte de Tabacalera de Gijón, aún en construcción y en donde arranca, en este día, el proyecto 'Ventanas al Prado.

Así lo ha anunciado, durante la presentación en el Consistorio gijonés de 'Ventanas al Prado', junto a la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón; y Sara Moro y Ricardo Villoria, del estudio La Rectoral.

Palacio ha resaltado, asimismo, que en este día ponen en Gijón, en marcha, de manera genuina y original, un proyecto que pretende convertirse en programa, 'Ventanas al Prado', enmarcado en su línea de trabajo de difusión de sus colecciones entre la ciudadanía.

A este respecto, ha explicado que cuentan con más de 3.265 obras, algunas de las cuales están depositadas en 265 instituciones de todo el país.

Ha puesto en valor, también, que arranque 'Ventanas al Prado ' en la fachada del futuro centro del arte Tabacalera, con una acción a través de 29 obras que recorren más de cinco siglos de creación procedentes de los fondos del museo.

La intervención artística en Tabacalera podrá verse de octubre al próximo enero, con reproducciones de algunas de las grandes obras maestras en las ventanas.

Dicho esto, ha reiterado que, a partir de 2030, año estimado de la apertura de Tabacalera como "gran referente y gran centro artístico y cultural" de la región, muchas de las obras que tiene el Prado dentro de ese programa de 'Prado Extendido' espera que puedan estar en el interior del emblemático edificios.

Se trata de una treintena de obras que hay en el Museo del Prado y puedan formar parte de la colección como depósito del edificio de Tabacalera. Sobre ello, ha apuntado que ya hay 12 obras cerradas, y que serán motivo en un futuro de una conferencia donde hablará personalmente de este conjunto pictórico que estará en Gijón.

Palacio ha explicado que tienen en Asturias depositadas 80 obras, pero Gijón era "una plaza que nos faltaba". Sobre ello, ha considerado que es una plaza fundamental e importante del Norte, del eje Atlántico que ahora trata de crearse desde el punto de vista cultural.

Para él, la hegemonía de lo cultural es fundamental, a lo que ha asegurado que la cultura es "sanadora". "Y Gijón nos faltaba", ha indicado, a lo que ha agregado que la ciudad les "con las manos abiertas".

Por otro lado, ha señalado que 'Ventanas al Prado' pretende ser un "reclamo" para toda la ciudadanía, para hacer comunidad, a lo que ha mostrado su deseo a que sea visitado "ampliamente" por los gijoneses. Especialmente ha resaltado el programa de actividades en paralelo, desde conferencias a actividades educativas o la presentación de un "maravilloso" catálogo, que va a ser editado con motivo de esta acción.

"Ojalá suponga un antes y un después en la vinculación de esta ciudad con una institución que quiere mucho a Gijón y que la va a querer seguir queriendo durante los próximos años", ha remarcado.

"Creemos que la cultura es capaz de establecer unos nexos, unas alianzas, unas sinergias en estos tiempos que corren tan intempestivos en muchas ocasiones son muy necesarios", ha añadido, antes de tender la mano a Gijón para futuras colaboraciones.

Así que muchísimas gracias a todos ustedes y el Museo del Prado está a su completa disposición para aquello que ahora Gijón quiera de aquí a su inauguración, la inauguración de Tabacalera en el año que tengan previsto. Muchas gracias.

PRESENTE Y FUTURO

Moriyón, por su parte, ha resaltado que la inauguración de 'Ventanas al Prado' en Tabacalera abre, a su vez, "una ventana a su futuro", a lo que ha agradecido la confianza depositada por el Museo del Prado, así como su generosidad, y por entender que su colección, la mejor pinacoteca del mundo, según la regidora, "también tiene sitio a orillas del Cantábrico".

"La idea de 'Ventanas al Prado' es tan sencilla como creo que apabullante", ha remarcado la alcaldesa, sobre el uso de los vanos de Tabacalera, que ha sido en otros tiempos convento y fábrica de tabacos, para mostrar algunas de las obras maestras de la pintura universal. "No es una exposición al uso, es una declaración de principios", ha opinado.

"El arte sale a la calle y se pone a la altura de la mirada de la gente", ha resaltado Moriyón, quien ha incidido en que lo hace "sin entrada, sin horario, sin barreras".

Ha apelado, también, a la vía gijonesa que se impulsa desde el Ayuntamiento y que consiste en "una manera propia de dialogar con la cultura". "Lo que hoy presentamos sitúa a Gijón y al mayor proyecto cultural de su historia, el Centro de Arte de Tabacalera, en una nueva dimensión", se ha mostrado convencida.

Ha defendido, al tiempo, que la cultura "no es un añadido, es una forma de hacer ciudad". "Esta colaboración tiene mucho de presente, pero, sobre todo, tiene futuro", ha asegurado.

En este sentido, más allá de las obras que se van a poder contemplar, ha resaltado el programa de actividades organizado por la Fundación Municipal de Cultura (FMC) con los centros educativos, para que niños y jóvenes descubran este patrimonio "de una manera directa y cercana".

Ha remarcado, unido a ello, que 'Ventanas al Prado' es para Gijón y Tabacalera un inicio, una primera piedra de una relación que trabajan para asentar en el tiempo con el Museo del Prado.

"Esta ciudad tiene en manos un proyecto que aspira a ser un corazón cultural para Gijón, pero también para Asturias, un lugar donde conviva la identidad con el patrimonio", ha remarcado. "'Ventanas al Prado' nos permite asomarnos desde hoy a ese futuro", ha considerado.

NUEVO VECINDARIO

Por parte de La Rectoral, Moro ha destacado que Tabacalera les ha permitido disfrutar trabajando. Ha señalado que el reto era "muy grande", aunque contaban con libertad para organizarlo.

Al tiempo, ha indicado que se crea un "nuevo vecindario" que visita el barrio desde el pasado y ha puesto en valor que cada uno de los retratos nos puede contar una historia. Sobre todo, ha resaltado el retrato de Jovellanos, que es de mayor tamaño que la mayoría, junto al Adán, de Alberto Durero, que funciona como un inicio para este proyecto.

"Lo bonito de haber elegido retratos de épocas tan dispares es que las lecturas en este sentido son infinitas y el aprendizaje que podemos sacar de ellas es realmente elevado", ha destacado.

Dentro de esta acción curatorial, se incluye, según Moro, lo más granado de la historia del arte, a través de nombres como Durero, María Blanchard, Angélica Kauffmann, pero también para mostrar diferentes formas de representar, desde el autorretrato a la persona o la mujer sin nombre y la presencia de mujeres artistas.

Resalta dentro de esta muestra, la retroiluminación de estas 'Ventanas al Prado', con una luz que ilumina "porque también en el interior se está desarrollando una vida que muy pronto esperemos ver", ha apuntado. "De alguna manera, estos son nuestros custodios, al menos durante los próximos tres meses, que nos saludarán, nos acompañarán y con los que podremos también pasar algunos ratos", ha indicado.

Villoria, por su lado, sobre esto último, se ha mostrado muy contento con el resultado y, especialmente, de la retroiluminación, que generó "nuevas vías de comunicación". "Creo que cumplimos las expectativas", ha sostenido.