VESU lanza 'Valta la Muria' para seleccionar e impulsar a un proyecto musical de Asturias

Cartel 'Valta La Muria'. - VESU

OVIEDO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival VESU ha abierto 'Valta la Muria', su primera convocatoria para descubrir y acompañar nuevos proyectos musicales asturianos. La iniciativa, desarrollada en colaboración con la Consejería de Cultura del Principado de Asturias y Ovni Estudio, permanecerá abierta para la recepción de propuestas hasta el próximo martes 8 de septiembre.

Según ha informado la organización, la convocatoria está dirigida a bandas y artistas emergentes independientes que cuenten con una media de edad de hasta 30 años o que tengan entre sus integrantes a al menos una persona nacida en Asturias. El objetivo del proyecto es ofrecer acompañamiento, impulso y proyección a las nuevas propuestas del Principado mediante una experiencia profesional de grabación y su posterior traslado al escenario.

El proyecto que resulte seleccionado disfrutará de una jornada de grabación en las instalaciones de Ovni Estudio, ubicadas en Llanera, además de la posterior mezcla y edición de dos de las canciones registradas durante la sesión.

Asimismo, la propuesta ganadora se incorporará al cartel del festival VESU Oviedo 2027. La actuación contará con un espacio dentro de la programación oficial del evento y estará retribuida con una asignación de 500 euros en concepto de honorarios.