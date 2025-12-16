Vibra Mahou Fest celebrará su quinta edición en Gijón el 16 de mayo de 2026

Foto de archivo de Vibra Mahou Fest 2025. - VIBRA MAHOU FEST

GIJÓN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro de Gijón acogerá el sábado 16 de mayo de 2026 la quinta edición de Vibra Mahou Fest, el festival promovido por la plataforma musical Mahou Cinco Estrellas.

La organización ha puesto a la venta una primera tanda de entradas a un precio promocional de 20 euros más gastos de gestión, disponible por tiempo limitado.

El evento combinará actuaciones musicales con espacios dedicados a la cultura cervecera y propuestas gastronómicas. A lo largo de sus ediciones anteriores ha contado con artistas como Arde Bogotá, Viva Suecia, Shinova, Zahara o Ginebras, además de grupos locales.

En 2026, Vibra Mahou Fest celebrará también ediciones en Valladolid (21 de marzo), León (25 de abril) y Segovia (12 de septiembre). Los carteles con los artistas participantes se presentarán el 15 de enero.

El festival ha sido nominado en tres categorías de los Iberian Festival Awards 2026: Mejor Festival de Tamaño Medio , Mejor Estrategia de Comunicación y Marketing y Mejor Activación de Marca . La primera se decidirá mediante votación popular en la web del certamen.