Vibra Mahou Fest Gijón reúne a Alcalá Norte, Ginebras o León Benavente en una jornada de 12 horas de música en directo

León Benavente - LEÓN BENAVENTE

GIJÓN 16 May. (EUROPA PRESS) -

El festival Vibra Mahou Fest Gijón, impulsado por la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas, aterriza este sábado, 16 de mayo, en el Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro con una nueva edición que busca convertir la ciudad en el punto de encuentro de los amantes de la música en directo.

A lo largo de doce horas ininterrumpidas, la cita aunará sobre el escenario a diversas bandas del panorama actual en una jornada que comenzará a las 13.00 horas y que combinará conciertos, sesiones de DJ, gastronomía y experiencias vinculadas a la cultura cervecera.

Con esta propuesta, la organización pretende dar el pistoletazo de salida a la temporada de festivales de la región. El cartel de esta quinta edición consecutiva en la localidad asturiana estará protagonizado por las formaciones Alcalá Norte, Anabel Lee, Drugos, Fillas de Cassandra, Ginebras, León Benavente y Parquesvr.

Asimismo, los DJ Axol, La Güeriata, Kapi, Lucía Dilema, Gagu, Edu Romero y Mr. Cong serán los encargados de mantener el ritmo musical entre cada una de las actuaciones.

Además de la programación musical, el recinto dispondrá de una Zona Gastro y de diferentes espacios experienciales relacionados con la cultura cervecera, lo que consolida una oferta que trasciende lo musical y se establece en el calendario de la comunidad.La celebración se prolongará de madrugada en la Sala Acapulco con una fiesta posterior en el marco de "El Dilemazu". En este espacio, el líder de León Benavente, Abraham Boba, se encargará de clausurar el festival mediante una sesión de DJ.