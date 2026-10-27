Víctor Manuel López Menéndez y María García Fernández reciben el Premio Talento en la Ingeniería de Asturias 2026

Víctor López y María García - FUNDACIÓN CAJA RURAL

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Premio Talento en la Ingeniería de Asturias ha acordado conceder los galardones de su decimotercera edición a Víctor Manuel López Menéndez, director general de ALSA, en la categoría Trayectoria, y a María García Fernández, doctora en Ingeniería de Telecomunicación e investigadora Ramón y Cajal, en la categoría de Futuro.

Han reconocido la contribución de López Menéndez a la excelencia técnica y de gestión de ALSA, así como la relevancia de la actividad investigadora de García Fernández, su liderazgo en proyectos nacionales e internacionales y su compromiso con las vocaciones científicas y la atracción de talento, según ha informado Fundación Caja Rural de Asturias.

Ingeniero Industrial por la Universidad de Oviedo, Víctor Manuel López Menéndez ha desarrollado una larga trayectoria profesional en ALSA, donde ha desempeñado distintas responsabilidades técnicas hasta alcanzar su actual puesto como director general.

El jurado ha destacado su compromiso con la empresa asturiana y la implantación de un modelo de excelencia y gestión técnica que constituye una de las claves de su eficiencia empresarial. El reconocimiento pone en valor una carrera vinculada a la aplicación de la ingeniería a la gestión y al desarrollo de la compañía.

López Menéndez ha complementado su formación técnica con programas de dirección y gestión empresarial, entre ellos el Senior Management Program del Instituto de Empresa y el Programa de Alta Dirección de Empresas de Esade. Cuenta, además, con formación como Experto en Calidad Total por la Escuela de Organización Industrial y con la certificación en Buen Gobierno Corporativo del Instituto de Consejeros-Administradores.

María García Fernández es graduada en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, máster en Ingeniería de Telecomunicación y doctora en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de Oviedo.

El jurado ha valorado su juventud y la relevancia de su perfil investigador, respaldado por la obtención de becas en prestigiosas convocatorias competitivas. Como investigadora Ramón y Cajal, lidera actualmente proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional. La distinción reconoce también su contribución al fomento de las vocaciones científicas en Asturias y a la atracción de talento investigador, dos dimensiones que amplían el alcance de su actividad más allá de sus propios proyectos.

El jurado ha estado formado por representantes de Fundación Caja Rural de Asturias, Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, SacyrProyecta, Cámaras de Comercio de Asturias, FADE, Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería y los premiados del año anterior.