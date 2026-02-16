Víctor Manuel, Rodrigo Cuevas y José M. Texedor acompañarán a Celtas Cortos en su concierto del Gijón Arena este sábado

Cartel del concierto en el Gijón Arena de la gira '40 años contando cuentos' de Celtas Cortos. - LIVE NATION

GIJÓN, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Celtas Cortos ha anunciado este lunes que Víctor Manuel, Rodrigo Cuevas y José M. Texedor les acompañarán este próximo sábado en el concierto que darán en el Gijón Arena, en la plaza de toros de El Bibio, de Gijón.

Los artistas asturianos interpretarán junto a la banda algunos de sus temas más emblemáticos. "Un cartel de lujo para la tercera parada de '40 años contando cuentos', la gira aniversario más especial de los vallisoletanos", ha destacado la promotora del concierto.

Asimismo, han resaltado que durante más de dos horas Celtas Cortos hará un completo recorrido por toda su trayectoria a través de 24 canciones tales como 'Retales de una vida', 'Tranquilo majete', '20 de abril' o 'Cuéntame un cuento'.

Acompañan a Jesús, Alberto y Goyo, también, los componentes de la banda, compuesta por Diego Martín (batería), Chuchi Marcos (bajo eléctrico), José Luis Sendino (guitarra eléctrica), Antón Davila (gaitas y flautas), Álvaro Zarzuela (trombón y trompeta), Jesús Bravo (teclados y acordeón) y Carlos Soto (saxo barítono y alto), miembro fundador que regresa a la formación con motivo de este tour.

Tras su paso por Madrid, Valencia y Gijón, '40 años contando cuentos', gira producida por Live Nation, podrá disfrutarse en Zaragoza (27 de febrero), Pamplona (28 de febrero), Barcelona (14 marzo), Murcia (20 de marzo), A Coruña (11 de abril) y Valladolid (18 de abril).