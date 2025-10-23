Un vídeo promocional sobre el municipio presenta una ciudad "sin límites"

El concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios, presenta, en el Consistorio, un vídeo promocional sobre el municipio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios, ha presentado este jueves un vídeo promocional sobre el municipio gijonés que ensalza las bondades de una ciudad "sin límites".

González-Palacios, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha explicado que desde su Concejalía veían preciso un vídeo que englobara lo que es Gijón, una ciudad "que lo tiene todo" y en la que se puede trabajar, crecer, disfrutar, vibrar y, por supuesto, mirar al mar.

De dos minutos de duración, el vídeo cuenta con la locución y participación de la periodista Laura Barrero y ha sido grabado a lo largo de un año para recoger los principales eventos y momentos de la ciudad.

Un vídeo que, según el edil, tiene locución también en inglés, si bien se puede ampliar a más idiomas a futuro, al igual que se pueden ir actualizando su contenido. Puede verse ya en el canal de Youtube y en la web del Ayuntamiento, a lo que ha incidido en que está a disposición de todos para que pueda usarse por cualquiera.

González-Palacios ha incidido en que en él se pone en valor Gijón como ciudad atlántica de referencia, pero también como motor azul, emprendedora, tecnológica, con apuesta firme por la cultura y con capacidad para albergar eventos primer nivel y donde su mejor virtud, según él, es su gente.

Asimismo, se resalta su buena calidad de vida y que es una ciudad inclusiva, 'verde', activa, volcada con los deportes y con un puerto referencia. "Gijón lo tiene todo y no tiene límites", ha destacado el edil.