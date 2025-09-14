La VIII Muestra del INCUNA Int Film Fest acoge el estreno del documental 'Perlora desde 1954'

Archivo - Arenal de la playa de Carranques con numerosos bañistas, unos tomando el sol, y otros paseando o tomando un baño. - ALARDE - Archivo

OVIEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad Residencial de Perlora forma parte de la memoria de miles de familias asturianas y de toda España. Fue lugar de veraneo, escenario de primeras experiencias laborales y símbolo de toda una época. Ahora, esa historia se cuenta por primera vez en la gran pantalla con el estreno del documental 'Perlora desde 1954', dirigido por Manuel García Postigo y producido por la Asociación Cultural Metraje.

El filme, de 90 minutos de duración, se presenta este lunes 15 de septiembre a las 19:30 horas en el Salón de Actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto (Gijón), dentro de la VII Muestras Internacional de Cine sobre Patrimonio Industria INCUNA Film Fest 2025, y contará con la presencia de su director y un coloquio posterior abierto al público.

Este es el primer documental que se realiza sobre Perlora, un espacio que, más allá de la nostalgia, supuso un verdadero motor social y laboral para Asturias.

El trabajo recoge las voces de antiguos trabajadores y residentes, junto a la mirada de historiadores y arquitectos, para ofrecer un retrato coral de lo que significó -y aún significa- este enclave.

Con imágenes de archivo, fotografías y testimonios cargados de emoción, Perlora desde 1954 invita a recordar el pasado, reflexionar sobre el presente y pensar en el futuro de un lugar que forma parte de nuestra memoria colectiva.

En palabras de su director, Manuel garcía postigo, "este documental es un homenaje a todas las personas que hicieron de Perlora un sitio único". "Hemos querido recuperar sus historias, su vida cotidiana y la importancia que tuvo en la historia del turismo social y del trabajo en Asturias", señaló.